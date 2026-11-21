ROMA – Sabato 21 novembre la città eterna si è svegliata con l’allegria e l’entusiasmo dei 537 runner che hanno partecipato al Get Ready , uno gli appuntamenti ufficiali di corsa in vista della Run Rome The Marathon di domenica 14 marzo 2027. Centinaia di presenze, una folla oceanica mai vista per un singolo appuntamento di un normale sabato novembrino che è diventato unico e speciale. I Get Ready sono da sempre un successo, ma quest'anno più di sempre stanno raggiungendo livelli assoluti di festa, coinvolgimento, passione, dedizione e amore per la città di Roma.

Cresce in maniera esponenziale Run Rome The Marathon, quasi pronta ormai ad un nuovo sold out esplosivo d'iscrizioni che, dopo aver già conquistato il decimo posto tra le più grandi maratone al mondo, potrebbe portarla ancora più avanti nella classifica delle 'grandissime'. Roma è speciale, sa aggiungere a questo evento la gloriosità di una città dalla ultramillenaria storia, unica al mondo e, allo stesso tempo, conservare l’attenzione alla cura dei dettagli organizzativi pur su grandissimi numeri.

I Get Ready

Parlando di 'dettagli organizzativi' non ci si può sottrarre ai Get Ready, continuano infatti gli appuntamenti per allenarsi in compagnia in un clima di grande festa. Un percorso iniziato già questa estate con i Get Ready di Run Rome The Marathon «Summer Edition», con la guida organizzativa di Federica Romano insieme al coach Marco Caponeri, e con la partecipazione della ex azzurra e vincitrice della Maratona di New York, la romana Franca Fiacconi, da sempre vicina alla Run Rome The Marathon.

Questo sabato 21 novembre l’allenamento Get Ready si è svolto in zona Roma EUR – San Pietro e Paolo su un tracciato di 1065 m da percorrere undici volte fino a completare i 12 km previsti. Ancora una volta, l’allenamento è stato condotto grazie al supporto dei pacer ufficiali di Run Rome The Marathon, con ritmi da 4'00"/km a 8'00"/km e l’opportunità di partecipare con il gruppo fitwalking, con tre diverse velocità. Al Get Ready dello scorso sabato ha partecipato anche Lorenzo Lotti, maratoneta, ultramaratoneta azzurro e acclamatissimo influencer.

Prossimi appuntamenti

⁠Prossimi Get Ready in programma sabato 19 Dicembre (15km), sabato 23 gennaio (25km), sabato 20 febbraio (35km) e sabato 6 marzo (15km)., sul sito runromethemarathon.it presto vi saranno tutti i dettagli. Per info e aggiornamenti CLICCA QUI.

