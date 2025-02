«Corri, dona e risparmia», con Athleticon, Africathletics e Sport7, Napoli City Half Marathon ricicla scarpe. Vincono solidarietà e ambiente

NAPOLI – Ci sono solidarietà e rispetto per l’ambiente nel progetto «Corri, dona e risparmia» che Napoli Running ha costruito con la collaborazione di Athleticon, Africathletics e Sport7 e e-shop per incentivare tutti i visitatori dello Sport Expo a donare delle scarpe da running la cui vita merita di essere prolungata.

«Corri, dona e risparmia»

In un’era in cui il tema del riciclo e l’ecologia sono sempre sotto i riflettori, Napoli Running ha scelto di sposare un progetto che promette di fare tanta strada, grazie al recupero e riutilizzo delle calzature da running in buono stato.

Ad aprire la strada di una comunicazione frizzante ed efficace, il team di Athleticon, progetto editoriale innovativo che racconta i valori autentici dello sport attraverso il fumetto, avvicinando le giovani generazioni ai loro campioni sportivi con storie che uniscono l'immediatezza delle immagini alla profondità della narrazione.

L’impegno della raccolta e della consegna delle calzature, usate ma ancora in buono stato, a giovani runner africani è di Africathletics, una organizzazione no-profit che, dal 2015, lavora ad un progetto di coesione culturale, educativa e sportiva in Malawi il cui obiettivo è educare tramite lo sport, con l’aiuto di volontari provenienti da tutto il mondo.

All'interno dello Sport Expo della Napoli City Half Marathon, venerdì 21 e sabato 22 Febbraio tutti i visitatori potranno donare scarpe da running in buono stato (pulite, con suole non eccessivamente consumate e complete di componenti essenziali), contribuendo così a un gesto di solidarietà e sostenibilità.

Per incentivare questa scelta che ha carattere solidale e sostenibile, tutti i runner che doneranno le proprie scarpe riceveranno un coupon fino al 50% per acquistare un nuovo paio di calzature tecnico-sportive presso lo stand del rivenditore di abbigliamento e calzature tecniche Sport7 e e-shop, che da sempre collabora con partners che condividano l’obiettivo di esplorare e sperimentare idee eco-innovative volte a ridurre l’impatto ambientale e promuovere pratiche eco-friendly. Quanti non trovassero allo Sport Expo disponibilità della propria calzatura, potranno ricevere nella settimana successiva alla gara un buono da spendere sull’e-commerce.

I testimonial

L'iniziativa vede come testimonial la pentatleta ed eptatleta olimpica Sveva Gerevini, vincitrice di numerosi titoli italiani assoluti e quarta ai mondiali indoor di Glasgow nel 2024, da tempo impegnata con Africathletics. Per celebrare l'evento, Athleticon ha realizzato una speciale tavola fumetto che vede protagonisti Sveva e il primatista italiano Yohanes «Yoghi» Chiappinelli, raccontando attraverso sei vignette il loro legame con la Napoli City Half Marathon. Il fumetto sarà disponibile allo Sport Expo, con parte del ricavato devoluto ad Africathletics. I primi 100 acquirenti riceveranno in omaggio una stampa in formato A3 della tavola dedicata alla manifestazione.

Le gare

Sabato 22 febbraio 2025 la Family Run&Friends, evento a carattere non competitivo e quindi senza obbligo di tesseramento e certificato medico-agonistico, che si svolge su un percorso da circa 2 km, un’occasione per vivere una giornata di sport in famiglia e di aggregazione sociale. Per tutti maglietta, medaglia ed un piccolo ristoro. L’iscrizione è gratuita per i bambini sotto i 10 anni. Le iscrizioni sono aperte sul sito CLICCA QUI o direttamente all’Expo Village nei giorni di venerdì 21 febbraio 2025 dalle 15:00 alle 20:00 o sabato 22 febbraio dalle 9:00 fino a mezz’ora prima dell’inizio della gara.

Domenica 23 febbraio 2025, è tempo di personal best con la Napoli City Half Marathon, e di emozioni senza pensieri per i partecipanti della Staffetta Charity Program, nella quale due runner condividono il percorso della mezza maratona con la formula 10 Km + 11,0975 Km.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito fino al 19 febbraio 2025 o al raggiungimento della capacità massima di gara, CLICCA QUI. Fino al 19 febbraio 2025 è attiva la quota combinata di € 150.00 con Run Rome The Marathon di domenica 16 marzo 2025.

Chi è Athleticon

Athleticon è molto più di un semplice fumetto sportivo. È il frutto di una visione condivisa, di una passione per lo sport e per l’arte del racconto. Nasce nel 2020 dall’incontro di due menti reative: Sveva Gerevini, atleta, e Matteo Penna, imprenditore.

La nostra missione è chiara: usare il potere delle storie illustrate per comunicare i valori autentici dello sport e avvicinare le giovani generazioni ai loro eroi. Crediamo che il fumetto sia il mezzo perfetto per raggiungere questo scopo, perché unisce l’immediatezza delle immagini alla profondità della narrazione.Con il claim “Comics got talent”, vogliamo mostrare il talento straordinario degli atleti sotto una nuova luce, trasformandoli in personaggi iconici e ispiratori. Attraverso le nostre tavole, i campioni dello sport diventano supereroi della vita reale, modelli di dedizione, resilienza e fair play.

Per realizzare questa visione, abbiamo riunito un team di creativi eccezionali, accomunati dalla passione per i comics e per lo sport. Negli ultimi anni, abbiamo lavorato instancabilmente per creare decine di tavole che catturano l’essenza dell’atletica e dei suoi protagonisti.

Ma Athleticon è solo l’inizio. È il primo passo di un viaggio ambizioso, guidato dalla startup Web Athletics. Questa società si dedica a creare contenuti esclusivi e coinvolgenti per le imprese che vogliono essere protagoniste nel mondo dello sport. Siamo convinti che le storie abbiano il potere di cambiare il mondo e che lo sport sia un veicolo universale di valori positivi. Con Athleticon e con i progetti futuri di Web Athletics, vogliamo essere parte di questo cambiamento, un fumetto alla volta.

Chi è Africathletics

Africathletics è un progetto di coesione culturale, educativa e sportiva che si svolge in Malawi. ll progetto è nato nel 2015 da un’idea di Mario Pavan ed Enrico Tirel, che hanno deciso di dedicare parte del loro tempo per trasmettere valori e stili di vita sani dello sport che amano: l’atletica leggera. Il nostro obiettivo è educare tramite lo sport, con l’aiuto di volontari provenienti da tutto il mondo. Il nostro sogno: costruire una realtà sportiva solida in Malawi.

Chi è Sport7 e e-shop

Sport7 è leader nella distribuzione e vendita di articoli sportivi. Il modello di business si basa sui pillar strategici che contraddistinguono i buying group europei ma con una formula di associazionismo puro e networking tra i soci che sviluppa la capacità di fornire un portafoglio di brand tra i più consolidati nell’industria dello sportswear, dello streetwear e di tutto ciò che gravita nelle galassie del mondo performance offrendo ai clienti un’esperienza unica e prodotti sempre più innovativi e di alta qualità. La crescita del business negli anni ha permesso la presenza in tutto il sud Italia con una rete wholesale e un network retail di oltre 100 doors sia “brick & mortar” che online coprendo Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia , Basilicata , Calabria, Sicilia e Sardegna.

Un fondamentale vantaggio competitivo del modello di business costruito è l’integrazione verticale delle due fasi fondamentali della catena del valore: distribuzione e vendita, in cui Sport7 si pone come link tra i best player brand dello sport e le insegne associate.