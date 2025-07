Domenica 6 luglio la Mezza Maratona Alpe di Siusi, 900 pettorali esauriti da mesi

Per l‘11a edizione l’anno scorso erano stati messi a disposizione 700 pettorali, che erano andati a ruba in un battibaleno, per cui quest’anno gli organizzatori capitanati dal responsabile del comitato organizzatore Helmut Mitterstieler, presidente di Alpe di Siusi Marketing, avevano deciso di estendere la partecipazione ad altri 200 partecipanti. Ma anche quest’iniziativa non ha potuto tenere testa all’assalto alla Mezza Maratona Alpe di Siusi: i pettorali sono esauriti dal 17 aprile. Non ci si deve stupire. Alla prestigiosa corsa sull’alpeggio più grande d’Europa si viene viziati da un pacchetto completo, che unisce organizzazione eccellente e uno dei più bei panorami alpini. Inoltre la Mezza Maratona Alpe di Siusi va a segno da sempre con un variegato parterre di partecipanti internazionali e numerosi atleti di spicco.

Anche quest’anno molti atleti di punta provengono in primis dall’Alto Adige. La Mezza Maratona Alpe di Siusi fa parte del circuito podistico altoatesino Top7, così domenica 6 luglio ci si contenderà anche punti importanti per la classifica generale. Le tante persone che assisteranno alla gara sono curiose di vedere Greta Haselrieder e Markus Ploner: i due altoatesini – di Brunico lei e di Vipiteno lui – sono i vincitori della scorsa edizione. Haselrieder in particolare è una vera forza alla Mezza Maratona Alpe di Siusi: la pusterese si era imposta anche nel 2022, mentre nel 2023 era arrivata seconda alle spalle di Benedetta Coliva.

Un parterre internazionale con tanti favoriti

Anche altri podisti altoatesini, però, rientrano tra i favoriti: la venostana Selina Christandl, il gardenese Samuel Demetz, Benjamin Eisendle di Racines, Martin Griesser e Severine Petersen (entrambi di Campo di Trens), il bolzanino Khalid Jbari, i pusteresi Alex Puppatti e Stefan Unterhuber, Irene Senfter di Lana e Frowin Stecher sono tra i migliori podisti altoatesini e vorranno dire la loro nella lotta per la vittoria. Ma ci si potrà aspettare qualcosa anche dai numerosi partecipanti non altoatesini: del resto alla Mezza Maratona Alpe di Siusi prendono parte sportive e sportivi provenienti da quasi 40 Paesi. Tra loro potrebbe essere molto interessante la veronese Arianna Lutteri: quest’anno ha vinto il titolo italiano della maratona nella categoria SM35 e già solo per questo è tra le principali candidate alla vittoria di giornata.

All’Alpe di Siusi tutto è pronto per una festa del podismo che non ha eguali in Alto Adige. La partenza è prevista alle ore 9. Tutti i partecipanti avranno la possibilità di raggiungere gratuitamente la zona di partenza/arrivo a Compaccio (Compatsch) a bordo della Cabinovia Alpe di Siusi. Sarà incluso anche il viaggio di ritorno verso la stazione a valle. Spettatori e interessati potranno utilizzare la cabinovia a un prezzo agevolato di 15 Euro (andata e ritorno).

Saranno disponibili anche dei parcheggi a Compaccio, ma costeranno circa 30 euro, per cui si consiglia arrivare in funivia. Inoltre, anche quest’anno nei pressi di partenza e traguardo sarà presente un deposito dove riporre borse e zaini. I pettorali e i chip per il cronometraggio saranno distribuiti sabato 5 luglio dalle ore 9 alle 19 presso l‘autosilo della Cabinovia Alpe di Siusi a Siusi allo Sciliar, oppure domenica 6 luglio direttamente nell’ufficio gara nei pressi di partenza e traguardo. Lungo il percorso le podiste e i podisti saranno rifocillati al meglio: sono previsti dei punti di ristoro ogni cinque chilometri circa, così nulla potrà intralciare una grande prestazione alla Mezza Maratona Alpe di Siusi.