Il percorso della Coelmo Napoli City Half Marathon: velocità, storia e fascino

NAPOLI – Una città sempre viva e vibrante, un viaggio nella ricca storia fatta di dominazioni e commistioni culturali, sullo sfondo la bellezza di luoghi che hanno ispirato tanta arte e letteratura, il centro storico riconosciuto Patrimonio Mondiale UNESCO dal 1995, grazie alla sorprendente capacità di raccontarsi come città tra le più antiche d'Europa attraverso un tessuto urbano contemporaneo, per 10mila atleti provenienti da tutto il mondo, tra tre settimane si alzerà il sipario sul percorso della Coelmo Napoli City Half Marathon.

Nell’anno di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, Napoli si rinnova mettendo a punto lavori di edilizia urbana che la renderanno ancora più bella. Napoli Running ha di conseguenza dovuto attuare piccole modifiche al percorso che rimane comunque velocissimo ed incantevole.

Il percorso

Emozione e spettacolo, bellezza e velocità, condizioni metereologiche ottimali (~10°C), domenica 22 febbraio da viale J.F. Kennedy parte il viaggio della Coelmo Napoli City Half Marathon a caccia di un nuovo primato italiano femminile e maschile di specialità.

Start/km 5

Partenza da viale J.F. Kennedy, appena fuori dal quartier generale della Mostra d’Oltremare, da cui gli atleti sfileranno velocissimi lungo i primi chilometri di gara, in direzione della Galleria Laziale, percorrendo poco meno di un chilometro in leggera discesa. L’uscita dalla galleria è nel quartiere di Mergellina, uno degli scorci più belli del Golfo di Napoli, passando accanto alla fontana dedicata alla sirena Partenope che quest'anno è la protagonista di T-shirt ufficiale e medaglia finisher celebrative dell’evento. Un panorama affascinante che accompagnerà i runner per tutto il Lungomare di via Caracciolo. Si costeggerà la Villa Comunale, voluta da Ferdinando IV di Borbone come ispirazione del Giardino delle Tuilieres parigino e che accoglie la stazione zoologica Anton Dohrn, l'Acquario più antico d'Europa prima di entrare nel tunnel della Vittoria da via Arcoleo.

Km 5/10

Da qui gli atleti si immetteranno su via Acton per essere poi indirizzati lungo via Colombo dove sono poste le due torri Aragonesi di via Marina, la Torre Brava e la Torre Spinella, quest’ultima ospitava i condannati a morte nelle ore che precedevano l’esecuzione, tra questi anche l’intellettuale rivoluzionaria Eleonora de Fonseca Pimentel. Si sfilerà lungo via Marina, storica arteria di congiunzione tra il Porto ed il centro cittadino, intorno al km 9 gli atleti inizieranno il rientro.

Km 10/15

Prima di tornare sul Lungomare Caracciolo i runner faranno un tuffo nel centro cittadino, andando a raggiungere Piazza Libero Bovio, imboccheranno Corso Umberto I in direzione della stazione centrale. Un giro di boa farà ripercorrere Corso Umberto in direzione opposta fino a raggiungere Piazza Municipio, tra le più grandi d’Europa, punto nevralgico da cui si snodano diversi itinerari turistici grazie alla vicinanza con il porto turistico e la fortezza nota come Maschio Angioino.

Km 15/20

Gli atleti sfileranno nuovamente lungo via Acton ed il tunnel della Vittoria prima di immettersi sul Lungomare Caracciolo, costeggeranno la Villa Comunale per poi iniziare la cavalcata verso l’arrivo. Da via Giulio Cesare verso Piazzale Tecchio, saranno gli ultimi metri prima dell’arrivo in viale Kennedy.

Riepilogo eventi

La manifestazione principale si svolge sulla distanza ufficiale di 21,097km misurata e certificata e che si fregia della Road Race dalla World Athletics, nonché del Gold Label FIDAL. La Coelmo Napoli City Half Marathon, al via domenica 22 febbraio 2026, gode anche dei primati maschile e femminile italiani di mezza maratona, unica nella storia delle manifestazioni italiane ad avere questo prestigio. Manifestazioni per tutti con le non competitive, senza obbligo di tesseramento e certificato medico-agonistico, la Family Run&Friends di sabato 21 febbraio 2026 alle ore 11.00, su un percorso da circa 2 km, e la Hyundai Relay (10 Km + 11,0975 Km) di domenica 22 febbraio 2026, che conferma la vocazione solidale dell’evento. Le iscrizioni alla Family Run&Friends sono aperte sul sito CLICCA QUI o direttamente all’Expo Village nei giorni di venerdì 20 febbraio 2026 dalle 15:00 alle 20:00 o sabato 22 febbraio dalle 9:00 fino a mezz’ora prima dell’inizio della gara.