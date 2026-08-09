La 19^EcoMaratona del Chianti Classico entra nel circuito TML 

Castelnuovo Berardenga (SI) – Il caldo dell’estate attira i runner verso percorsi immersi nel verde, a contatto con la natura, tra paesaggi incantevoli. E’ questo scenario il leit motiv del circuito Trail Mountain League with Brooks (TML) che, per la prima volta, vede tra le tappe anche la EcoMaratona del Chianti Classico, manifestazione organizzata da Polisportiva La Bulletta e ASD SP Torre del Mangia, con il patrocinio e il contributo del Comune di Castelnuovo Berardenga, ed il patrocinio di Provincia di Siena, Regione Toscana, Comitato Territoriale UISP Siena A.P.S., al via da venerdì 16 a domenica 18 ottobre.

Il TML 2026-2027

Nato dall’impegno di ASD Il Corridore Running Club, sotto l’egida della FIDAL Lazio e degli EPS. delle gare inserite nel circuito, il TML promuove eventi i cui percorsi si sviluppano interamente su sentieri di media montagna e nei vicoli storici dei paesi secondo le seguenti specifiche: asfalto, strade bianche, vigneti, gradini, roccia vulcanica, basolato, single track sterrato, sentiero sterrato largo, pietraia, sentiero fangoso, sottobosco.

Ben dodici le tappe del circuito, tutte al via nelle regioni Campania, Lazio, Marche e Toscana, con il primo appuntamento proprio in occasione della EcoMaratona del Chianti Classico di domenica 18 ottobre ed alle quali si potrà partecipare come singolo atleta oppure, da questa edizione, in coppia mista composta da un uomo e una donna, che affrontano il percorso condividendo ritmo, strategia e supporto reciproco.

Tutti gli iscritti all’intero circuito riceveranno la T-shirt ufficiale Brooks, quanti completeranno tutte le gare l medagliere celebrativo. Realizzato in legno con lavorazione di alta qualità, racchiude in un’unica illustrazione stilizzata tutte le tappe dell’edizione 2026–2027, trasformando ogni medaglia conquistata in parte di un’unica grande avventura.

Le altre tappe

8 novembre 2026 – Trail Monte Scalambra, Serrone (FR) con distanze di 30 e 15 km.

29 novembre 2026 – Trail Dei Due Laghi, Anguillara Sabazia (RM) sulla distanza di 24 km.

13 dicembre 2026 (gara jolly*) – Argentario Trail, Porto Santo Stefano (GR)

17 gennaio 2027 – Winter Trail di Colle San Marco, Ascoli Piceno sulla distanza di 20 km

14 febbraio 2027 – Trail Riviera Di Ulisse, Sperlonga (LT) sulle distanze di 21 e 12 km

7 marzo 2026 – Beach Trail Positano, Positano (SA)

4 Aprile 2027 – Trail Semprevisa, Carpineto Romano (RM) sulla distanza di 25 km

25 aprile 2027 – Trail Della Liberazione, Corvaro (RI), sulle distanze di 42 e 18 km

9 maggio 2027 – Villa Ada Trail – Roma (RM), sulla distanza di 12 km

30 maggio 2027 – Faito XTrail – Vico Equense (NA), sulle distanze di 21 e 10 km

19 giugno 2027 – Night Trail Lupino nell’Orticello – Villa S. Stefano e Giuliano di Roma (Fr) sulle distanze di 23 e 13 km

*Gara extra circuito non soggetta al regolamento generale del TML ma con regolamento e premiazioni dell’organizzazione A.S.D. Costa d’Argento. La gara jolly assegna un punteggio bonus agli atleti ed atlete, iscritti tramite il TML, che portano a termine la gara.

La classifica del TML

I corridori che avranno partecipato, singolarmente o in coppia mista, ad ogni tappa del TML riceveranno un punteggio per concorrere alla vittoria del circuito.

Al termine di ogni tappa verranno redatte tre classifiche generali: uomini, donne e coppie miste (squadre composte da un uomo e una donna, con classifica per somma dei tempi). Ai punteggi assegnati ai partecipanti in base all’ordine di arrivo di ogni singola tappa (pubblicati sul regolamento e al seguente link: https://www.tmltrail.it/i-punteggi-del-tml-2025-2026), verranno sommati i punteggi bonus in base alla distanza di gara portata a termine:

100 punti per la distanza lunga

50 punti per la distanza media

25 punti per quella breve

La gara Jolly del circuito assegnerà a ogni partecipante un punteggio bonus unico di 500 punti.

Al termine del circuito entreranno a far parte della classifica generale definitiva solo i partecipanti ad almeno 6 delle 12 gare del TML. Saranno premiati i primi 10 uomini, le prime 10 donne e le prime 5 coppie miste.

Il primo uomo, la prima donna e la prima coppia classificata avranno diritto all’iscrizione gratuita al TML 2027-2028.

Maggiori dettagli sul regolamento.

Riepilogo eventi EcoMaratona del Chianti Classico

Si comincia venerdì 16 ottobre con la staffetta 3x1.500m, squadre da tre atleti, ciascuno dei quali percorrerà due giri nel pieno centro storico di Castelnuovo Berardenga. Un evento che sa di velocità e agonismo ma che si conclude con il terzo tempo insieme, davanti al ricchissimo pasta party.

Sabato 17 ottobre al mattino i Fantastici Percorsi ai quali si affiancherà la 3^ EcoPasseggiata a 6 zampe, evento che sta registrando successo, anno dopo anno, e che vede sfilare i cagnolini, insieme ai propri amici umani, lungo le strade bianche, a caccia di odori, natura e un delizioso ristoro.

Domenica 18 ottobre le gare competitive, EcoMaratona del Chianti Classico 42Km, EcoMaratonina del Chianti Classico 21Km e Tra il bosco e le vigne del Chianti 15Km, a cui si affiancheranno le EcoPasseggiate non competitive di 7, 15 e 19 km.

Iscrizioni

Le iscrizioni al TML sono aperte sul sito.

Le iscrizioni all’EcoMaratona del Chianti Classico sono aperte. Primo cambio quota domenica 31 maggio. Le iscrizioni alla EcoPasseggiata 7/15 e 19 km sono aperte sul sito. Tutti i partecipanti alle gare non competitive e alle EcoPasseggiate riceveranno una T-shirt in omaggio. Le iscrizioni agli altri eventi saranno aperte a breve. Info: www.ecomaratonadelchianticlassico.it

Le iscrizioni ai Fantastici Percorsi sono aperte fino a capienza massima. Costo Percorso Food € 27.00 a persona (età minima 12 anni, accompagnati dai genitori), Percorso Walk € 17.00 a persona (età minima 16 anni). In caso di disponibilità di posti, sarà possibile iscriversi in loco il giorno della manifestazione.