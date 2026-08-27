Superati i 1.500 iscritti nel trail sulla spiaggia del Lido di Venezia!

VENEZIA - Il 5^ CMP Venice Lido Beach Trail , lo spettacolare trail di 5 e 11 chilometri che si disputa tra sabbia, dune, pineta e mare, in programma domenica 20 settembre al Lido di Venezia ha già superato i 1.500 iscritti e si proietta verso la chiusura anticipata delle iscrizioni, dato che restano a disposizione solo 500 pettorali acquistabili dal sito www.venicelidobeachtrail.it.

Un risultato importante e in costante crescita, che dimostra come questa manifestazione diventi sempre più apprezzata da atleti italiani, stranieri e famiglie che colgono l'occasione per trascorrere una piacevole e divertente giornata di sport in spiaggia e un ultimo weekend di mare.

Tre saranno le distanze proposte: le gare di 5K e 11K con un percorso molto tecnico ed impegnativo tra spiaggia, dune di sabbia, pineta e diga, con diverse tipologie di suolo e ostacoli naturali da superare, e la Alì Family Run di 1K dedicata soprattutto a famiglie, bambini e accompagnatori al seguito che si svolgerà interamente sulla battigia.

La partecipazione ad Alì Family Run sarà ad offerta libera e l’intero ricavato devoluto alla Associazione di Volontariato Nucleo Protezione Civile Lido di Venezia.

Il 5^ CMP Venice Lido Beach Trail partirà dallo stabilimento balneare Blue Moon, quartier generale della manifestazione, e la prima gara a prendere il via sarà Alì Family Run alle ore 10, seguita alle ore 10.30 dallo start della 5K e 11K.

Al termine, sarà proposto anche quest'anno il tanto apprezzato Beach & Pasta Party del dopo gara, che offrirà momenti di relax e svago sulla spiaggia per tutti.

Per rendere ancora più completa e ricca l’esperienza, è già possibile prenotare ombrellone e lettini al Blue Moon attraverso il sito www.venicelidobeachtrail.it.

Il 5^ CMP Venice Lido Beach Trail è organizzato da Venicemarathon in collaborazione con il Comune di Venezia e Venezia Spiagge.