GiroVita, 10 km in bicicletta nel cuore di Roma

Il Parco della Caffarella è uno dei luoghi dove i runner romani sono abituati a macinare chilometri. Sentieri, prati e quel raro privilegio di correre immersi nel verde restando nel cuore della Capitale. Domenica 20 settembre , però, per una volta le scarpe da running potranno lasciare spazio ai pedali.

“Pedalare senza fretta la domenica mattina”, cantava Riccardo Cocciante. Quarant’anni dopo, nel cuore della città eterna, quell’immagine sembra trovare la sua strada tra i prati e i sentieri del Parco della Caffarella. Un luogo che i runner romani conoscono bene e che domenica 20 settembre, per una volta, invita a cambiare ritmo: non solo corsa, ma anche bicicletta.

GiroVita

Arriva GiroVita, evento cicloturistico educativo, gratuito e aperto a tutti: adulti, bambini, famiglie e appassionati. Un modo diverso di vivere all’aria aperta l’ultima domenica dell’estate, seguendo una filosofia che chi corre conosce bene: muoversi, stare insieme e prendersi cura del proprio benessere.

Il progetto nasce dagli studenti del corso di laurea in Management dello Sport dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” e propone un percorso di circa 10 chilometri, accessibile a tutti, attraverso il Parco della Caffarella. Nessuna gara e nessuna sfida contro il cronometro: lungo l’itinerario sono previste quattro tappe dedicate a sostenibilità, corretta alimentazione, salute mentale e cultura del movimento, con attività e momenti di approfondimento.

GiroVita fa parte della Settimana Europea della Mobilità di Roma 2026 e porta con sé un’idea semplice: riscoprire la bicicletta non soltanto come sport, ma come strumento di mobilità attiva, sostenibile e di benessere. I gruppi percorreranno lo stesso itinerario passando da una tappa all’altra, fino all’arrivo al villaggio di Villa Lazzaroni.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione e scelta dello slot di partenza. Una domenica da trascorrere insieme, all’aria aperta, prima che l’estate lasci definitivamente il posto all’autunno. E lunedì, per i runner, la Caffarella sarà ancora lì.

Questa volta, semplicemente, l’invito è a scoprirla pedalando.

Info e iscrizioni direttamente sul sito dell’evento: www.girovita.eu/levento/



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