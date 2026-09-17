Spartan Italy 2026, a Misano il gran finale della National Series e un weekend per tutti sulla Riviera Romagnola

MISANO - Mancano ormai pochi giorni a Spartan Misano 2026 , uno degli appuntamenti più attesi del calendario OCR italiano, che il 19 e 20 settembre porterà sulla Riviera Romagnola oltre 5.000 partecipanti provenienti da più di 45 nazioni . Nella top five, dopo la nazione ospitante, Austria, Germania, Svizzera ed Ungheria. Un evento ormai consolidato nella stagione Spartan Italy che quest’anno si prepara a trasformare Misano in un grande punto di incontro per atleti, famiglie, accompagnatori e appassionati.

Con il mare come sfondo e un percorso pianeggiante, veloce e scorrevole, Misano rappresenta una delle location ideali per vivere la sfida Spartan a ogni livello. Il tracciato alterna tratti di corsa ad ostacoli tecnici, creando un equilibrio tra velocità, resistenza e capacità di superare ogni prova, e che cattura sempre più donne, come testimonia la crescente quota rosa, che tocca il 26%, così come la capacità di attrarre atleti di diverse età, un dato corroborato dall’età media di 36,7 anni.

Un layout pensato non solo per gli atleti, ma anche per rendere l’esperienza facilmente accessibile a famiglie, accompagnatori e spettatori.

“La Spartan Race è un appuntamento che è entrato a far parte stabilmente del nostro calendario di settembre – le parole del Sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni – e che, in aggiunta agli altri grandi eventi sportivi come International Bike Festival e Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP, ci consente di prolungare la nostra stagione turistica oltre il tradizionale periodo estivo, attirando migliaia di presenze ogni anno. La conferma della Spartan Race sul nostro territorio è la dimostrazione che Misano rappresenta una location ideale per manifestazioni capaci di unire sport, spettacolo, partecipazione e promozione del territorio. La novità dell’ingresso all’interno del Misano World Circuit rappresenta un ulteriore elemento di attrattività e contribuirà a rendere ancora più spettacolare un evento che ha saputo costruire negli anni una forte identità”, ha dichiarato il Comune di Misano.

A Misano il gran finale della Spartan Italy National Series

Al centro del weekend ci sarà la Spartan Super (10K, 25 ostacoli), che a Misano vivrà il suo atto conclusivo con la finale della Spartan Italy National Series 2026.

Dopo una stagione di sfide, la tappa romagnola decreterà i campioni della Series nelle categorie Elite e Age Group, portando sulla stessa linea di partenza alcuni dei migliori atleti OCR italiani. Ogni secondo sarà fondamentale per conquistare il titolo e chiudere al meglio un percorso fatto di costanza, tecnica e resilienza.

Tra gli Elite, Andrea Riva arriverà a Misano al comando della classifica con 536 punti, seguito da Loris Schina con 444 punti, Stefano Tanghetti con 440, Matteo Pelizza con 420 e Gioele Guidi con 317. Con il titolo ancora in palio, la Super promette una finale ad alta intensità, dove ogni ostacolo potrà fare la differenza.

La Beast entra per la prima volta nel Misano World Circuit

Tra le grandi novità dell’edizione 2026 ci sarà la Spartan Beast (21K, 30 ostacoli), che per la prima volta porterà il proprio percorso all’interno del Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Gli atleti affronteranno circa 3,5 chilometri all’interno delle aree del circuito, vivendo un’esperienza inedita che unisce il mondo dell’endurance Spartan a uno dei luoghi simbolo del motorsport internazionale.

Tra i punti più iconici del passaggio ci sarà la zona della Curva della Quercia, dove si trova la quercia dedicata a Marco Simoncelli. Piantata il 23 ottobre 2021, nel decennale della scomparsa del pilota, su idea del padre Paolo, è diventata uno dei luoghi simbolo del circuito e un monumento dedicato alla memoria e alla forza del campione italiano.

Spartan è per tutti

Se la National Series rappresenta il vertice della competizione, la vera forza di Spartan Misano sarà la capacità di riunire nella stessa location persone con obiettivi, età e livelli di esperienza diversi.

La Spartan Sprint (5K, 20 ostacoli) sarà l’occasione ideale per chi vuole affrontare la propria prima Spartan, in una location che combina la facilità di accesso della Riviera Romagnola con un percorso pianeggiante e veloce che porta gli atleti a correre a ridosso della costa.

Per chi invece vuole vivere la sfida in modo ancora più completo, Misano sarà teatro di un Trifecta Weekend, con la possibilità di affrontare le diverse distanze Spartan (Sprint, Super, Beast) e trasformare il weekend in una sfida personale fatta di più prove, ostacoli e nuovi traguardi.

Anche i più giovani saranno protagonisti con la Spartan Kids, confermando la vocazione dell’evento a coinvolgere intere famiglie. In una destinazione storicamente amata dal turismo familiare, grazie alla sua accoglienza e alla ricchezza di servizi dedicati, Spartan Misano diventa così un’esperienza da vivere insieme, indipendentemente dall’obiettivo con cui si arriva sulla linea di partenza.

Un weekend da vivere dentro e fuori dal percorso

A rendere Misano un vero evento sarà anche tutto ciò che accadrà lontano dalla linea di partenza. La Festival Area sarà attiva per l’intero weekend, dal venerdì alla domenica, con attività, challenge, attivazioni e momenti dedicati alla community.

Tra gli appuntamenti del weekend, sabato dalle 17:00 alle 19:00 la community Spartan si riunirà per un momento speciale di celebrazione, un aperitivo al tramonto pensato per celebrare insieme il weekend, condividere l’esperienza vissuta fino a quel momento e dare la giusta carica agli atleti che domenica affronteranno la finale della National Series. Maggiori dettagli sul programma e sulle attività saranno comunicati prossimamente.

Il villaggio Spartan sarà il punto di incontro per atleti e accompagnatori, creando un’atmosfera capace di coinvolgere anche chi non indossa un pettorale. Dalle attività del venerdì ai momenti di aggregazione durante le giornate di gara, Misano sarà una celebrazione dello sport e dello spirito Spartan a 360 gradi.

Perché a Misano la sfida non è solo quella contro il cronometro. È quella di chi affronta il primo ostacolo, di chi torna a mettersi alla prova, di chi corre insieme agli amici o alla propria famiglia e di chi, alla fine del percorso, scopre di aver superato un limite che pensava di non poter oltrepassare.

Con la sua combinazione di sport di alto livello, partecipazione di massa, territorio e community, Spartan Misano 2026 si prepara a essere molto più di una gara: un intero weekend in cui tutti possono trovare la propria sfida.

Ulteriori informazioni su iscrizioni, dettagli degli eventi e biglietti saranno disponibili all'indirizzo: https://it.spartan.com/en e sui canali social instagram e facebook di Spartan Race Italy.