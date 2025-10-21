Corriere dello Sport.it
martedì 21 ottobre 2025
Recupero post-allenamento: l'importanza di ascoltare il corpo

Il recupero è parte essenziale dell’allenamento: ascoltare il corpo e affidarsi ad alleati specifici aiuta ad alleviare l’affaticamento muscolare e migliorare la performance futura
3 min

Oltre al riscaldamento pre-allenamento, anche il recupero post-allenamento gioca un ruolo chiave nel miglioramento delle performance e nel benessere generale. Fondamentale è l’ascolto del proprio corpo e dei segnali che invia, utili per calibrare gli sforzi futuri. Tra le reazioni comuni c’è il DOMS (indolenzimento muscolare a insorgenza ritardata), causato da microlesioni muscolari, accumulo di acido lattico e risposta infiammatoria.

Questi processi, seppur fastidiosi, sono parte del naturale adattamento muscolare e stimolano crescita e rafforzamento. In parallelo, il corpo attiva meccanismi positivi come l’ossigenazione del sangue, l’eliminazione delle tossine e l’aumento del metabolismo.

Per favorire il recupero si possono adottare semplici accorgimenti:

Riposo: indispensabile per rigenerare i muscoli;
Stretching e potenziamento: aiutano a ridurre la tensione, migliorare la flessibilità e prevenire infortuni;
Applicazione di freddo: ghiaccio o prodotti a effetto freddo riducono gonfiore e affaticamento grazie alla vasocostrizione;
Massaggi: alleviano le tensioni, migliorano la circolazione e, se associati a estratti di origine naturale come Arnica o Artiglio del diavolo, potenziano il recupero.

Se l’affaticamento muscolare si fa sentire, c’è l’effetto ghiaccio di Dicloreum ICE. Dicloreum ICE è una schiuma frizzante cosmetica ad effetto freddo che dà sollievo rapidamente, grazie alla combinazione dell’innovativa tecnologia crackling con la sua formulazione a base di estratti di origine naturale, come Arnica, Artiglio del diavolo, Boswellia e Bromelina, ad azione lenitiva, ma anche Escina per le sue proprietà benefiche e Mentolo ad azione rinfrescante.

