Recupero post-allenamento: l'importanza di ascoltare il corpo

Oltre al riscaldamento pre-allenamento, anche il recupero post-allenamento gioca un ruolo chiave nel miglioramento delle performance e nel benessere generale. Fondamentale è l’ascolto del proprio corpo e dei segnali che invia, utili per calibrare gli sforzi futuri. Tra le reazioni comuni c’è il DOMS (indolenzimento muscolare a insorgenza ritardata), causato da microlesioni muscolari, accumulo di acido lattico e risposta infiammatoria.

Questi processi, seppur fastidiosi, sono parte del naturale adattamento muscolare e stimolano crescita e rafforzamento. In parallelo, il corpo attiva meccanismi positivi come l’ossigenazione del sangue, l’eliminazione delle tossine e l’aumento del metabolismo.

Per favorire il recupero si possono adottare semplici accorgimenti:

- Riposo: indispensabile per rigenerare i muscoli;

- Stretching e potenziamento: aiutano a ridurre la tensione, migliorare la flessibilità e prevenire infortuni;

- Applicazione di freddo: ghiaccio o prodotti a effetto freddo riducono gonfiore e affaticamento grazie alla vasocostrizione;

- Massaggi: alleviano le tensioni, migliorano la circolazione e, se associati a estratti di origine naturale come Arnica o Artiglio del diavolo, potenziano il recupero.



