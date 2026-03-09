Muscoli in armonia: i tre passi per un recupero ottimale

Correre non è solo una questione di gambe e resistenza: la performance nasce da rituali quotidiani che rispettano corpo e muscoli. Tre tappe fondamentali scandiscono l’allenamento di ogni runner: mobilità, stretching e massaggio, ciascuna con una funzione precisa e complementare. Prima di affrontare anche pochi chilometri, dedicare tempo alla mobilità significa preparare articolazioni e muscoli allo sforzo. Esercizi di attivazione dinamica, come circonduzioni delle caviglie, slanci delle gambe o torsioni del busto, aumentano il flusso sanguigno e riducono il rischio di microtraumi. La mobilità non è stretching: mentre lo stretching agisce sull’allungamento muscolare, la mobilità stimola il movimento e la coordinazione articolare, creando una base sicura per il running. Dopo l’allenamento, il corpo richiede attenzioni diverse. Lo stretching post-corsa aiuta a riportare i muscoli alla loro lunghezza naturale, riducendo tensioni e favorendo il ritorno venoso. Allungamenti mirati su quadricipiti, polpacci e muscoli posteriori della coscia contrastano l’indolenzimento a insorgenza ritardata e migliorano la flessibilità a lungo termine. È importante comprendere che mobilità e stretching non sono sinonimi: il primo prepara il corpo, il secondo lo rigenera. Il terzo cardine del recupero è il massaggio. Sfiorare, impastare e stimolare i muscoli favorisce il drenaggio dei liquidi, accelera l’eliminazione delle tossine e stimola la microcircolazione.