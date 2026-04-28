Fascite plantare negli sportivi: dall'infortunio al ritorno in campo

La fascite plantare rappresenta una delle cause più frequenti di dolore al tallone. Può colpire gli atleti, ma anche le persone che trascorrono molte ore in piedi. Dal punto di vista anatomico, la fascia plantare è una struttura fibrosa resistente che si estende dal calcagno alle teste metatarsali. La sua funzione principale è quella di sostenere l’arco plantare, contribuire all’assorbimento degli impatti e distribuire le forze durante il passo e la corsa. Quando questo sistema subisce il sovraccarico, si possono verificare le microlesioni ripetute che portano a dolore e disfunzione.

La diagnosi clinica si basa su un’anamnesi accurata e su un esame obiettivo mirato. Il paziente manifesta un dolore localizzato nella parte interna del tallone, in corrispondenza dell’inserzione della fascia plantare sul calcagno, più intenso al mattino con dei primi passi o dopo il periodo di inattività. Si ripresenta solitamente a seguito di attività prolungate o carichi elevati. Alla palpazione, il dolore è localizzato in corrispondenza dell’inserzione della fascia plantare sul calcagno. La valutazione viene completata con l’analisi della mobilità della caviglia, della elasticità del tricipite surale e della prova del passo. Gli esami strumentali come ecografia o radiografia, vengono utilizzati solo in caso di necessità per escludere diagnosi differenziali.

Tra i principali fattori di fascite plantare si osservano una limitata dorsiflessione della caviglia, spesso dovuta all’accorciamento dei muscoli del polpaccio, e modificazioni dell’appoggio del piede, come ad esempio l’iperpronazione. Anche gli errori nella gestione dei carichi di allenamento, l’utilizzo di calzature non adeguate e condizioni come eccesivo peso corporeo o prolungata stazione eretta contribuiscono all’insorgenza del disturbo. È importante sottolineare come, nella maggior parte dei casi, il problema sia legato a un deficit di capacità del tessuto di tollerare il carico piuttosto che a una semplice infiammazione.



Il trattamento fisioterapico rappresenta la prima scelta per sconfiggere la fascite plantare. Nella prima fase, l’obiettivo è la riduzione del dolore e del carico eccessivo sotto il piede. Il fisioterapista interviene attraverso la terapia manuale, massaggio trasverso profondo e varie tecniche di rilascio miofasciale, lo stretching mirato della fascia plantare, della ditta, e di muscolatura del polpaccio. Successivamente si prosegue con gli esercizi in appoggio monopodalico e il rinforzo della muscolatura.



Ortesi plantari e kinesio taping possono migliorare la distribuzione dei carichi e aiutano sostenere l’arco plantare. In alcuni casi, le terapie strumentali, come per esempio la tecarterapia, possono essere applicate in aggiunta per stimolare i processi di riparazione tissutale. Il paziente riceve esercizi da svolgere a casa e indicazioni utili per ridurre l’infiammazione nel più breve tempo possibile e mantenere l’effetto della terapia effettuata.

Nel percorso riabilitativo la fase piu importante è quella di recupero funzionale. Con esercizi mirati di rinforzo e controllo motorio, si migliora l'appoggio del piede e la forza della gamba per ottimizzare la distribuzione del carico.

La fascite plantare è una condizione comune ma abbastanza complessa, che richiede un approccio fisioterapico ben strutturato e individuale. Un intervento precoce e mirato permette un recupero duraturo e il ritorno sicuro all’attività fisica.

Dott.ssa Marta Maria MAGDA, FisioSportLife Milano, www.fisiosportlife.it