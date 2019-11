Musumeci Greco, che accademia!

ROMA - Ieri sera l’Accademia Musumeci Greco ha festeggiato i suoi campioni con Carlo Verdone ospite d’onore, nella Casa Museo di via del Seminario. Accolti dal presidente Renzo Musumeci Greco, dal presidente onorario Emmanuele Emanuele e da Novella Calligaris, erano fra gli ospiti la campionessa olimpica Elisa Di Francisca, Gianni Letta, la sottosegretaria ai Beni Culturali Lorenza Bonaccorsi, Simona Marchini, la neo soprintendente Daniela Porro, Umberto Croppi, presidente della Fondazione Quadriennale. Il più celebrato è stato Lorenzo Roma, vincitore di due medaglie d’oro, individuale e a squadre, ai Campionati mondiali di sciabola Under 20 e della Coppa del mondo di specialità. Festeggiati anche gli azzurri paralimpici Edoardo Giordan (in lizza per un posto ai Giochi di Tokyo) e Pietro Miele; e Maria Caproni (76 anni) campionessa mondiale master di spada a squadre. Si è celebrato l’impegno sociale di Scherma Senza Limiti per l’integrazione degli studenti disabili, in collaborazione con il Museo Nazionale Romano e con il sostegno della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale. E si è brindato alla conquista del Collare d’oro al merito sportivo che il presidente del Coni Malagò consegnerà il 16 dicembre, sia a Renzo Musumeci Greco, sia, per una felice coincidenza, alla sua compagna Novella Calligaris.