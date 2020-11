Scherma, Di Francisca si ritira: "Sono incinta, guarderò le Olimpiadi in tv"

" In un momento delicato e incerto come quello che stiamo vivendo...scelgo di mettere al mondo una nuova vita,scelgo la Famiglia e il mio essere Donna prima ancora che atleta". Sono le parole su Instagram di Elisa Di Francisca, fiorettista di Jesi con due ori e un argento olimpico oltre a sette titoli mondiali, che ha annunciato la sua gravidanza e il suo ritiro dalla scherma per dedicarsi al ruolo di mamma. "Di fronte all'incertezza di un'Olimpiade ancora in bilico, - ha detto in un'intervista al Corriere della Sera - ho deciso di aggrapparmi al valore che mi hanno trasmesso i miei genitori, la famiglia, e di credere in un mondo migliore. Allatterò, crescerò i miei bambini, i Giochi li guarderò alla televisione senza rimpianti. Ho scelto un bambino, non ho scelto me. Indietro non si torna", ha sottolineato l'azzurra.

Il messaggio di Malagò

"Due ori e un argento olimpici, 7 titoli e 8 podi mondiali, 13 vittorie e 5 medaglie europee. Una carriera all'assalto, un palmares da mito. A nome dello sport grazie di tutto e per tutto, Elisa. A livello personale affetto e considerazione come prima, più di prima!". Sono le parole su twitter del presidente del Coni Giovanni Malagò con cui ha commentato il ritiro della Di Francisca.