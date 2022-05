Catania chiude con i titoli italiani Under 20: spada femminile a Corradino, fioretto e sciabola maschile a Lombardi e Marciano

CATANIA - Regala emozioni anche l'ultima giornata di gare dei Campionati Italiani Cadetti e Giovani, organizzati dal Cus Catania al Pala Arcidiacono della città etnea. Nella spada femminile Under 20 (nella foto il podio) successo di Anita Corradino (Cesare Pompilio Genova), che in finale ha battuto Marzia Cena dell'Associazione Scherma Pro Vercelli 15-9. La ligure classe 2004 aveva battuto ai quarti Elisa Treglia del Club Scherma Formia 15-13 e poi Vittoria Siletti delle Fiamme Azzurre alla priorità 12-11, mentre Cena aveva vinto prima 9-8 su Caterina Auteri della Methodos e poi 7-6 su Benedetta Madrignani del Circolo Scherma La Spezia.

Il fioretto maschile Giovani incorona invece Giulio Lombardi. Il portacolori del Fides Livorno, quest'anno già campione d'Europa individuale oltre che medaglia d'oro a squadre sia ai Mondiali che nella kermesse continentale, ha superato in una finale combattuta Giuseppe Franzoni delle Fiamme Gialle con il punteggio di 15-11. Sul terzo gradino del podio sono saliti Jacopo Bonato della Scherma Treviso, battuto in semifinale da Lombardi per 15-13, e Tommaso Martini dei Carabinieri, che aveva invece ceduto 15-6 a Franzoni.

L'ultimo titolo assegnato a Catania 2022 è stato quello Under 20 di sciabola maschile, vinto da Giorgio Marciano. Il napoletano delle Fiamme Azzurre ha superato in finale per 15-3 Lorenzo Ottaviani delle Fiamme Gialle. All'ultimo atto si era arrivati dopo che Marciano aveva battuto per 15-12 il campione uscente e compagno di Nazionale - insieme sono stati oro mondiale a Dubai - Pietro Torre delle Fiamme Oro, mentre Ottaviani aveva superato Lupo Giorgio Veccia Scavalli del Frascati Scherma, anche lui sul terzo gradino del podio.

Si sono chiusi così i Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2022, organizzati in occasione delle celebrazioni per il 75° anniversario del CUS Catania. Proprio al sodalizio etneo, guidato da Gigi Mazzone, è andato l'elogio del Consigliere della Federazione Italiana Scherma, Sebastiano Manzoni: «Una bellissima manifestazione, quattro giorni di grande spettacolo con un'organizzazione instancabile, che ha curato i minimi dettagli mettendo in campo professionalità e passione. Un grazie a tutte le persone che hanno contribuito a una kermesse di alto profilo, degno trampolino di lancio verso i Campionati Italiani Assoluti che martedì cominceranno a Courmayeur».