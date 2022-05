Da domani a Courmayeur via agli Assoluti: si assegnano 12 titoli tra fioretto, sciabola e spada

COURMAYEUR – Vigilia dell’evento più atteso. Da domani (martedì 31 maggio), e fino al 5 giugno, a Courmayeur scattano i Campionati Italiani Assoluti 2022. In sei giornate di gare, all’ombra del Monte Bianco, saranno assegnati 12 titoli tricolore, di cui sei individuali e altrettanti a squadre di serie A1.

Una parata di stelle della scherma azzurra pronte a brillare sulle pedane del Palaghiacco dove domani il programma sarà aperto dalle prove individuali di fioretto maschile e femminile. Il giorno successivo saranno ancora fiorettisti e fiorettiste i protagonisti delle prime competizioni a squadre. Il 2 giugno spazio invece alla spada con le due gare individuali, a cui seguiranno - giovedì 3 - le prove a squadre.

Ultime due giornate dedicate alla sciabola: sabato 4 le prove individuali e domenica 5 chiusura con la serie A1 a squadre maschile e femminile. Courmayeur si prepara dunque a vivere una straordinaria prima volta con la scherma, un evento a trecentosessanta gradi arricchito da una serie di simposi medici e seminari che spazieranno dalla cultura al diritto sportivo, un cartellone fitto che renderà ancor più affascinante la settimana degli Assoluti. Se ne parlerà oggi, dalle ore 18, nella presentazione ufficiale che avrà luogo presso il Jardin de l’Ange, nel cuore del centro valdostano.

Tutte le fasi finali delle sei giornate di gare saranno trasmesse in diretta da RAI Sport, ma gli assalti più interessanti saranno visibili già dal tabellone dei 32 grazie al live streaming di Federscherma TV sul canale Youtube e sulla pagina Facebook della FIS, mentre sui social federali sarà possibile seguire il foto-racconto della manifestazione, le interviste e tutti gli approfondimenti. Di seguito, il calendario delle competizioni e gli orari di diretta RAI, oltre ai detentori dei titoli dopo le edizioni di Cassino e Napoli del 2021, per non perdere davvero nulla dei Campionati Italiani Assoluti Courmayeur 2022.

IL PROGRAMMA



Martedì 31 maggio

Fioretto maschile individuale – inizio gara 9.30 (fine gara ore 19.00)

Fioretto femminile individuale – inizio gara ore 10.15 (fine gara ore 19.20)

Mercoledì 1 giugno

Fioretto maschile serie A1 a squadre – inizio gara ore 9.30 (fine gara ore 19.00)

Fioretto femminile serie A1 a squadre – inizio gara ore 10.00 (fine gara ore 17.55)

Giovedì 2 giugno

Spada maschile individuale – inizio gara ore 10.15 (fine gara ore 18.35)

Spada femminile individuale – inizio gara ore 13.15(fine gara ore 19.55)

Venerdì 3 giugno

Spada Maschile serie A1 a squadre – inizio gara ore 9.30 (fine gara ore 20.00)

Spada femminile serie A1 a squadre – inizio gara ore 10.00 (fine gara ore 18.55)

Sabato 4 giugno

Sciabola maschile individuale – inizio gara ore 10.30 (fine gara ore 17.00)

Sciabola femminile individuale – inizio gara ore 11.30 (fine gara ore 17.50)

Domenica 5 giugno

Sciabola maschile serie A1 a squadre – inizio gara ore 10.00 (fine gara ore 18.00)

Sciabola femminile serie A1 a squadre – inizio gara ore 10.45 (fine gara ore 17.05)

ORARI DIRETTE RAI SPORT

Martedì 31 maggio | 17:30 – 20:00

Mercoledì 1 giugno | 16:30 – 19:00

Giovedì 2 giugno | 17:30 – 20:00

Venerdì 3 giugno | 17:30 – 20:00

Sabato 4 giugno | 15.30 – 18.00

Domenica 5 giugno | 16:30 – 18:00

DETENTORI TITOLI ITALIANI – VINCITORI A CASSINO (individuali) E NAPOLI (a squadre) 2021

Fioretto maschile individuale – Daniele Garozzo

Fioretto femminile individuale – Alice Volpi

Fioretto maschile serie A1 a squadre – Carabinieri

Fioretto femminile serie A1 a squadre – Carabinieri

Spada maschile individuale – Paolo Pizzo

Spada femminile individuale – Giulia Rizzi

Spada Maschile serie A1 a squadre – Fiamme Oro

Spada femminile serie A1 a squadre – Esercito

Sciabola maschile individuale – Luigi Samele

Sciabola femminile individuale – Rossella Gregorio

Sciabola maschile serie A1 a squadre – Fiamme Oro

Sciabola femminile serie A1 a squadre – Aeronautica Militare