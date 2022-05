Courmayeur, a Damiano Rosatelli e Camilla Mancini i titoli italiani di fioretto

COURMAYEUR - I Campionati italiani Assoluti 2022 hanno decretato i primi verdetti al termine della prima giornata di gare in cui si sono svolte le prove di fioretto maschile e femminile. Ai campioni uscenti Daniele Garozzo e Alice Volpi, assenti per infortunio, sono succeduti Damiano Rosatelli dei Carabinieri e Camilla Mancini delle Fiamme Gialle.

Nel fioretto maschile Damiano Rosatelli, già vincitore delle Universiadi lo scorso anno, ha perso 15-8 la finale contro lo spagnolo del Frascati Scherma Carlos Llavador, ma essendo il primo degli italiani si è aggiudicato lo scudetto. Il carabiniere classe 1995 è stato protagonista di una gara difficile, in cui ha subito dovuto affrontare avversari impegnativi. Già nei 32 il match contro l'azzurro delle Fiamme Gialle Giorgio Avola, superato 15-9, poi nei 16 l'assalto vinto all'ultima stoccata 15-14 su Filippo Macchi delle Fiamme Oro. Ai quarti il fiorettista romano ha battuto 15-13 Alessio Foconi, in gara coi colori dell'Aeronautica Militare, che quest'anno era stato tre volte sul podio in Coppa del Mondo e che si è classificato ottavo. In semifinale l'allievo del maestro Fabio Galli ha trovato e battuto 15-11 Federico Pistorio del Frascati Scherma, che in precedenza era stato capace di eliminare atleti del calibro di Andrea Baldini (15-14), Guillaume Bianchi (15-13) e Tommaso Marini (15-14), che era uno dei grandi favoriti di questa gara e che ha chiuso quinto. Dall'altro lato del tabellone Llavador aveva conquistato la finale vincendo 15-6 sul classe 2002 dei Carabinieri Tommaso Martini, che solo due giorni fa si era piazzato al terzo posto ai Campionati italiani Under 20 di Catania.

Dopo i tre terzi posti ai Campionati italiani nel 2016, 2019 e 2021 Camilla Mancini è riuscita a laurearsi campionessa italiana alla sua prima finale agli Assoluti e lo ha fatto superando in finale l'azzurra Arianna Errigo, portacolori dei Carabinieri, col punteggio di 15-10. La classe 1994 delle Fiamme Gialle, allenata da Valerio Aspromonte, ai quarti aveva vinto 15-11 su Francesca Palumbo edll'Aeronautica Militare, per poi superare la semifinale contro la compagna di società e finalista dello scorso anno Beatrice Monaco per 15-9. Errigo, bicampionessa mondiale ed europea, oltre che medaglia d'argento nel fioretto individuale ai Giochi di Londra 2012, aveva invece battuto 15-6 Olga Rachele Calissi del Club Scherma Roma e, in semifinale 15-11 la poliziotta Martina Sinigalia. Tra le altre azzurre in gara Martina Favaretto ha chiuso nona dopo aver perso il match contro la finalista Sinigalia 15-11, Martina Batini si è classificata undicesima, sconfitta 15-13 da Francesca Palumbo, mentre Erica Cipressa è uscita nei 32 contro Beatrice Monaco (14-12).

Domani fiorettisti e fiorettiste torneranno in pedana per le rispettive prove a squadre: in entrambi i casi sono i Carabinieri i detentori dei titoli italiani.

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI - FIORETTO MASCHILE - Courmayeur, 31 maggio 2022

Finale

Llavador (Frascati Scherma) b. Rosatelli (Carabinieri) 15-8



Semifinali

Rosatelli (Carabinieri) b. Pistorio (Frascati Scherma) 15-11

Llavador (Frascati Scherma) b. Martini (Carabinieri) 15-6



Quarti

Pistorio (Frascati Scherma) b. Marini (Fiamme Oro) 15-14

Rosatelli (Carabinieri) b. Foconi (Aeronautica Militare) 15-13

Llavador (Frascati Scherma) b. Filippi (Esercito) 15-5

Martini (Carabinieri) b. Di Tommaso (Carabinieri) 15-9



Classifica (55): 1. Carlos Llavador (Frascati Scherma), 2. Damiano Rosatelli (Carabinieri), 3. Tommaso Martini (Carabinieri), 3. Federico Pistorio (Frascati Scherma), 5. Tommaso Marini (Fiamme Oro), 6. Davide Filippi (Esercito), 7. Alessio Di Tommaso (Carabinieri), 8. Alessio Foconi (Aeronautica Militare)

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI - FIORETTO FEMMINILE - Courmayeur, 31 maggio 2022

Finale

Mancini (Fiamme Gialle) b. Errigo (Carabinieri) 15-10



Semifinali

Mancini (Fiamme Gialle) b. Monaco (Fiamme Gialle) 15-9

Errigo (Carabinieri) b. Sinigalia (Carabinieri) 15-11



Quarti

Monaco (Fiamme Gialle) b. Cristino (Carabinieri) 13-9

Mancini (Fiamme Gialle) b. Palumbo (Aeronautica Militare) 15-11

Sinigalia (Carabinieri) b. Rossini (Fiamme Gialle) 15-5

Errigo (Carabinieri) b. Calissi (Club Scherma Roma) 15-6



Classifica (40): 1. Camilla Mancini (Fiamme Gialle), 2. Arianna Errigo (Carabinieri), 3. Martina Sinigalia (Carabinieri), 3. Beatrice Monaco (Fiamme Gialle), 5. Francesca Palumbo (Aeronautica Militare), 6. Olga Rachele Calissi (Club Scherma Roma), 7. Serena Rossini (Fiamme Gialle), 8. Anna Cristino (Carabinieri)