Courmayeur, la spada a squadre è roba da Fiamme Oro: doppietta iridata

Nella spada maschile è il terzo titolo consecutivo per i poliziotti che, dopo gli scudetti 2019 e 2021, si sono imposti anche quest'anno superando in finale l'Aeronautica Militare di Matteo Tagliariol, Paolo Pizzo, Enrico Piatti e Andrea Vallosio col punteggio di 45-31. L'assalto era rimasto in parità fino al quinto parziale (22-22), poi nel sesto Davide Di Veroli ha fatto segnare un 5-0 su Enrico Piatti e da lì è iniziata la crescita delle Fiamme Oro, che nella frazione successiva hanno messo in campo Fichera, secondo ieri nella gara individuale, che ha fatto registrare un 7-3 su Vallosio e poi Cuomo, che col 6-2 su Piatti ha spianato la strada alla vittoria. Il quartetto dell'Aeronautica Militare era giunto in finale superando l'Esercito grazie a una strepitosa prova di Enrico Piatti, che era sotto 24-31 ed è stato capace di recuperare e vincere alla priorità 35-34 contro Gabriele Cimini. I ragazzi dell'Esercito (il già citato Cimini, Fabrizio Cuomo, Giacomo Paolini e Valerio Grasselli) si sono poi rifatti salendo sul terzo gradino del podio a discapito del Club Schermistico Partenopeo, sconfitto 45-30 nella finalina.

Dominio Fiamme Oro anche al femminile con la squadra composta da Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Gaia Traditi ed Eleonora De Marchi, con un'Alice Clerici fuori per infortunio, che hanno prima battuto 45-24 il Circolo della Scherma Terni (Barbara Capoccia, Elena Ferracuti, Eleonora Sbarzella, Silvia Liberati) e poi, in finale, hanno affrontato l'Aeronautica Militare di Federica Isola, Alessandra Bozza, Carola Maccagno e Beatrice Cagnin, vincendo 27-25. Il match si è deciso solo nell'ultima frazione quando, ferme sul 20 pari, è toccato ad Alberta Santuccio e Federica Isola rivivere la finale dell'individuale di ieri: l'esito stavolta è stato diverso e la catanese ha portato la sua squadra alla vittoria fermando la compagna di nazionale. Le campionesse in carica dell'Esercito Mara Navarria, Roberta Marzani, Nicol Foietta e Sara Maria Kowalczyk sono giunte al terzo posto.

Domani entrerà nel vivo il programma della sciabola con la gara individuale maschile e femminile.

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI - SPADA MASCHILE A SQUADRE

Finale

Fiamme Oro b. Aeronautica Militare 45-31



Finale 3/4 posto

Esercito b. Club Schermistico Partenopeo 45-30



Semifinali

Fiamme Oro b. Club Schermistico Partenopeo 45-29

Aeronautica Militare b. Esercito 35-34



Quarti

Fiamme Oro b. Accademia Marchesa Torino 45-32

Club Schermistico Partenopeo b. Circolo Schermistico Forlivese 45-38

Esercito b. Club Scherma Formia 45-19

Aeronautica Militare b. Roma Fencing 45-34



Classifica (12): 1. Fiamme Oro, 2. Aeronautica Militare, 3. Esercito, 4. Club Schermistico Partenopeo, 5. Accademia Scherma Marchesa Torino, 6. Roma Fencing, 7. Circolo Schermistico Forlivese, 8. Club Scherma Formia

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI - SPADA FEMMINILE A SQUADRE

Finale

Fiamme Oro b. Aeronautica Militare 27-25



Finale 3/4 posto

Esercito b. Circolo della Scherma Terni 45-30



Semifinali

Fiamme Oro b. Circolo della Scherma Terni 45-24

Aeronautica Militare b. Esercito 26-27



Quarti

Fiamme Oro b. Roma Fencing 45-25

Circolo della Scherma Terni b. Methodos 45-43

Esercito b. Scherma Treviso 45-28

Aeronautica Militare b. Cesare Pompilio Genova 45-28



Classifica (11): 1. Fiamme Oro, 2. Aeronautica Militare, 3. Esercito, 4. Circolo della Scherma Terni, 5. Scherma Treviso, 6. Methodos, 7. Cesare Pompilio Genova, 8. Roma Fencing