Courmayeur, la sciabola è delle Fiamme Gialle: Samele e Vecchi campioni italiani

Quarto titolo italiano per Luigi Samele, il terzo consecutivo per lo sciabolatore foggiano che, dopo l'argento olimpico a Tokyo 2020, continua il suo momento d'oro. Finale tutt'altro che scontata per il portacolori delle Fiamme Gialle che, contro il compagno di sala alla Virtus Bologna Matteo Neri, si è trovato a inseguire per buona parte del match: il classe 1999 dei Carabinieri si era portato in avanti fino al 13-9, ma Samele è poi riuscito a recuperare un punto alla volta e, raggiunto Neri sul 14 pari, ha messo la stoccata vincente che lo ha portato ancora una volta sul gradino più alto del podio agli Assoluti. Ottima gara di Neri, che l'anno scorso era stato terzo e che stavolta si è migliorato grazie alla vittoria in semifinale contro Luca Curatoli, battuto 15-9. A completare il podio anche Gabriele Foschini dell'Esercito, arrivato tra i migliori quattro dopo avere eliminato ai quarti Riccardo Nuccio delle Fiamme Oro 15-14 e sconfitto poi da Samele 15-11. Quinto posto per l'argento mondiale under 20 Pietro Torre delle Fiamme Oro, il più giovane della top 8.

Torna in grande stile Irene Vecchi nella prova femminile e lo fa conquistando il suo secondo scudetto tricolore dopo quello del 2014. La livornese in semifinale ha battuto Sofia Ciaraglia delle Fiamme Oro 15-7 in un assalto che era cominciato in salita da un 6-1 in favore dell'avversaria e in cui poi l'atleta delle Fiamme Gialle ha saputo mettere la firma. Stesso copione in finale, dove l'azzurra ha subito gli attacchi iniziali di Eloisa Passaro (Fiamme Oro), ma in cui poi l'esperienza si è fatta sentire e le ha permesso di chiudere i conti sul 15-9. Terzo posto per Michela Battiston dell'Aeronautica Militare, che non scende dal podio che l'anno scorso la vide seconda dietro a Rossella Gregorio, oggi assente. Quinta l'altra azzurra Martina Criscio, eliminata a un passo dalla semifinale da Battiston col punteggio di 15-12. Domani ultima giornata di gare con le prove a squadre di sciabola maschile e femminile.

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI - SCIABOLA MASCHILE - Courmayeur, 4 giugno 2022

Finale

Samele (Fiamme Gialle) b. Neri (Carabinieri) 15-14



Semifinali

Neri (Carabinieri) b. Curatoli (Fiamme Oro) 15-9

Samele (Fiamme Gialle) b. Foschini (Esercito) 15-11



Quarti

Neri (Carabinieri) b. Fioretto (Fiamme Oro) 15-9

Curatoli (Fiamme Oro) b. Torre (Fiamme Oro) 15-11

Samele (Fiamme Gialle) b. Sbragia (Scherma Oreste Puliti Lucca) 15-11

Foschini (Esercito) b. Nuccio (Fiamme Oro) 15-14



Classifica (40): 1. Luigi Samele (Fiamme Gialle), 2. Matteo Neri (Carabinieri), 3. Luca Curatoli (Fiamme Oro), 3. Gabriele Foschini (Esercito), 5. Pietro Torre (Fiamme Oro), 6. Riccardo Nuccio (Fiamme Oro), 7. Luca Fioretto (Fiamme Oro), 8. Stefano Sbragia (Scherma Oreste Puliti Lucca)

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI - SCIABOLA FEMMINILE - Courmayeur, 3 giugno 2022



Finale

Vecchi (Fiamme Gialle) b. Passaro (Fiamme Oro) 15-9



Semifinali

Passaro (Fiamme Oro) b. Battiston (Aeronautica Militare) 15-14

Vecchi (Fiamme Gialle) b. Ciaraglia (Fiamme Oro) 15-7



Quarti

Battiston (Aeronautica Militare) b. Criscio (Fiamme Oro) 15-12

Passaro (Fiamme Oro) b. Arpino (Vigili del Fuoco) 15-5

Vecchi (Fiamme Gialle) b. Viale (Champ Napoli) 15-7

Ciaraglia (Fiamme Oro) b. Gargano (Aeronautica Militare) 15-12



Classifica (42): 1. Irene Vecchi (Fiamme Gialle), 2. Eloisa Passaro (Fiamme Oro), 3. Michela Battiston (Aeronautica Militare), 3. Sofia Ciaraglia (Fiamme Oro), 5. Martina Criscio (Fiamme Oro), 6. Giulia Arpino (Vigili del Fuoco), 7. Rebecca Gargano (Aeronautica Militare), 8. Mariella Viale (Champ Napoli)