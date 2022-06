Courmayeur, la Vecchi fa il bis con il titolo italiano a squadre di sciabola. Nel maschile storico trionfo dell'Esercito

COURMAYEUR - Il programma dei Campionati Italiani Assoluti 2022 si è chiuso oggi con le ultime due gare dedicate alla sciabola a squadre maschile e femminile, in cui a imporsi sono stati l'Esercito con Gabriele Foschini, Giovanni Repetti ed Emanuele Nardella e le Fiamme Gialle con Irene Vecchi, Benedetta Fusetti, Beatrice Monaco e Camilla Mancini. Storico titolo dell'Esercito nella sciabola maschile, per la prima volta sul gradino più alto del podio nella gara a squadre. Il successo è arrivato grazie al terzetto composto da Gabriele Foschini, Giovanni Repetti ed Emanuele Nardella, che in finale hanno vinto 45-40 sui Carabinieri Matteo Neri, Edoardo Cantini, Federico Riccardi e Giacomo Mignuzzi. In precedenza entrambe le semifinali sono state al cardiopalma con due assalti che si sono conclusi solo all'ultima stoccata: i Carabinieri hanno superato in rimonta le Fiamme Oro con una frazione finale di Matteo Neri che ha recuperato su Luca Curatoli dal 42-44 al 45-44, dall'altra parte l'Esercito con Giovanni Repetti ha rimontato da ancora più lontano su Francesco D'Armiento, dal 41-44 al 45-44. Il terzo posto è andato a Luca Curatoli, Pietro Torre, Luca Fioretto e Riccardo Nuccio delle Fiamme Oro, che erano i campioni uscenti e che non hanno disputato la finalina per il ritiro delle Fiamme Gialle (Francesco D'Armiento, Lugi Samele, Lorenzo Ottaviani): Luigi Samele, dopo le fatiche della prova individuale vinta ieri, d'intesa coi compagni e con tutto lo staff ha preferito infatti non prendere parte al match.

Grande vittoria di squadra per le Fiamme Gialle nella gara femminile con una formazione inedita e sperimentale composta dalle sciabolatrici Irene Vecchi e Benedetta Fusetti e dalle fiorettiste Beatrice Monaco e Camilla Mancini che per l'occasione si sono cimentate in un'altra arma. Le ragazze guidate in panchina da Enrico Berrè in semifinale hanno superato 45-41 l'Esercito di Chiara Mormile, Benedetta Baldini, Caterina Navarria ed Eleonora Candeago e, in finale, hanno conquistato il titolo contro Sofia Ciaraglia, Martina Criscio, Eloisa Passaro e Lucia Stefanello delle Fiamme Oro. L'assalto era iniziato in favore del quartetto delle Fiamme Gialle, che si è trovato in vantaggio 15-3, poi le poliziotte hanno cercato di riavvicinarsi soprattutto grazie alle frazioni di Sofia Ciaraglia, che ha chiuso con un +8 e si sono portate davanti sul 35-33. Gli ultimi parziali di Benedetta Fusetti e la chiusura di Irene Vecchi hanno però rimesso la situazione in loro favore e hanno permesso alle finanziere di vincere la gara. Terzo posto per la squadra che deteneva il titolo, l'Aeronautica Militare di Michela Battiston, Rebecca Gargano, Claudia Rotili e Alessia Di Carlo: le aviere contro l'Esercito erano sotto 40-44, ma grazie all'ultima frazione di una scatenata Michela Battiston sono riuscite a risalire e ad agguantare il podio all'utima stoccata 45-44.

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI - SCIABOLA MASCHILE A SQUADRE

Finale

Esercito b. Carabinieri 45-40



Finale 3/4 posto

Fiamme Oro b. Fiamme Gialle - ritiro



Semifinali

Carabinieri b. Fiamme Oro 45-44

Esercito b. Fiamme Gialle 45-44



Quarti

Fiamme Oro b. Aeronautica Militare - ritiro

Carabinieri b. Club Scherma Roma 45-30

Esercito b. Scherma Oreste Puliti Lucca 45-21

Fiamme Gialle b. Virtus Scherma Bologna 45-26



Classifica (12): 1. Esercito, 2. Carabinieri, 3. Fiamme Oro, 5. Virtus Scherma Bologna, 6. Club Scherma Roma, 7. Scherma Oreste Puliti Lucca, 8. Aeronautica Militare

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI - SCIABOLA FEMMINILE A SQUADRE

Finale

Fiamme Gialle b. Fiamme Oro 45-41



Finale 3/4 posto

Aeronautica Militare b. Esercito 45-44



Semifinali

Fiamme Oro b. Aeronautica Militare 45-42

Fiamme Gialle b. Esercito 45-41



Quarti

Fiamme Oro b. Champ Napoli 45-21

Aeronautica Militare b. Club Scherma Roma 45-35

Fiamme Gialle b. Frascati Scherma 45-43

Esercito b. SS Scherma Lazio Ariccia 45-22



Classifica (12): 1. Fiamme Gialle, 2. Fiamme Oro, 3. Aeronautica Militare, 4. Esercito, 5. Frascati Scherma, 6. Club Scherma Roma, 7. Champ Napoli, 8. SS Scherma Lazio Ariccia