Antalya, i convocati azzurri di fioretto, sciabola e spada agli Europei

ROMA – La scherma italiana è pronta ad affrontare i Campionati Europei Assoluti Antalya 2022. Sono 25 in tutto gli atleti azzurri convocati dei responsabili d'arma Stefano Cerioni per il fioretto, Nicola Zanotti per la sciabola e Dario Chiadò per la spada (i tre nella foto) che rappresenteranno il Tricolore nella kermesse continentale in Turchia dal 17 al 22 giugno. Dopo una lunga stagione di Coppa del Mondo i Commissari tecnici delle tre armi hanno ufficializzato al Consiglio federale le proprie scelte. Sono quattro gli atleti per ciascuna specialità che parteciperanno sia alle gare individuali che a quelle a squadre, con una riserva in Italia e un’unica eccezione nel fioretto maschile dove ci sarà una staffetta: solo per l'individuale, infatti, il CT Cerioni ha scelto Giorgio Avola mentre il quarto titolare soltanto nella prova a squadre sarà Guillaume Bianchi, a completare il team che quest'anno è salito per ben tre volte sul gradino più alto del podio nel circuito iridato. Gli altri fiorettisti chiamati al doppio impegno saranno i numeri 2 e 3 del mondo, Daniele Garozzo e Alessio Foconi, e con loro il vincitore delle tappe internazionali di quest'anno a Belgrado e Incheon, Tommaso Marini. Nel fioretto femminile, invece, convocate Alice Volpi (che in stagione ha trionfato a Saint Maur, Poznan e Guadajara), Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo. La riserva in patria, tra le fiorettiste, sarà Erica Cipressa.

Quartetto giovane quello scelto dal responsabile d'arma della sciabola azzurra Nicola Zanotti al maschile. Con i medagliati olimpici Luigi Samele (neo campione italiano a Courmayeur 2022) e Luca Curatoli (tre secondi posti per lui nella Coppa del Mondo 2021/2022 a Orleans, Budapest e Madrid), infatti, completeranno il team il mattatore del circuito under 20 di quest'anno Pietro Torre e il 21enne Michele Gallo. La riserva sarà Giovanni Repetti. Nella sciabola femminile si riparte da tre delle quattro atlete olimpiche di Tokyo 2020: spazio dunque a Rossella Gregorio (in stagione sul podio a Tbilisi e Plovdiv), Michela Battiston, Martina Criscio ed Eloisa Passaro. Per il ruolo di riserva è stata indicata Chiara Mormile.

La spada maschile, invece, punterà su quattro atleti che in stagione sono andati a medaglia nel circuito iridato: il CT Dario Chiadò, infatti, ha convocato Andrea Santarelli, il neo campione italiano Federico Vismara, Gabriele Cimini e Davide Di Veroli. La riserva sarà Valerio Cuomo. Tra le spadiste, infine, riecco le quattro protagoniste del bronzo ai Giochi Olimpici dell'estate scorsa in Giappone: saranno in pedana, dunque, Alberta Santuccio (vincitrice del GP FIE di Budapest e seconda a Katowice), Federica Isola (che la scorsa settimana si è aggiudicata il titolo italiano a Courmayeur), Rossella Fiamingo e Mara Navarria.

Ai Campionati Europei Assoluti Antalya 2022, dove sarà presente anche il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, il Capo Delegazione sarà il Vicepresidente vicario della FIS, Maurizio Randazzo. A guidare gli azzurri a fondo pedana, insieme ai tre commissari tecnici, ci saranno i maestri Fabio Maria Galli e Filippo Romagnoli per il fioretto (con il supporto anche della preparatrice atletica Annalisa Coltorti), Benedetto Buenza e Tommaso Dentico per la sciabola ed Enrico Di Ciolo, Roberto Cirillo e Daniele Pantoni per la spada. Al fianco degli atleti il medico Riccardo Foti, i fisioterapisti Massimo Donati e Federica Balbi, i tecnici delle armi Gianluca Farinelli e Paolo Battocchio, e Giorgia Caloro per la Segreteria FIS.

Le competizioni sulle pedane turche saranno aperte nei primi tre giorni dalle sei gare individuali: il 17 giugno il via con il fioretto femminile e la sciabola maschile; il 18 toccherà a spadiste e fiorettisti; il 19 spada maschile e sciabola femminile. Nella seconda parte degli Europei di Antalya spazio alle prove a squadre: il 20 in pedana fiorettiste e sciabolatori; il 21 spada femminile e fioretto maschile; il 22 giugno chiusura con il team event per spadisti e sciabolatrici. Gli Europei Assoluti tornano tre anni dopo l'ultima volta quando, a Dusseldorf 2019, l'Italia conquistò 10 medaglie di cui due d'oro firmate dai fiorettisti Alessio Foconi (fu doppietta maschile, con il secondo posto di Daniele Garozzo) ed Elisa Di Francisca (sullo stesso podio terza Alice Volpi), due d'argento e sei di bronzo.

CAMPIONATI EUROPEI ASSOLUTI 2022 – Antalya (Turchia), 17-22 giugno 2022

I CONVOCATI

Fioretto maschile

Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Giorgio Avola (solo individuale)

Riserva – solo gara a squadre: Guillaume Bianchi

Fioretto femminile

Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Alice Volpi

Riserva in Italia: Erica Cipressa

Sciabola maschile

Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele, Pietro Torre

Riserva in Italia: Giovanni Repetti

Sciabola femminile

Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio, Eloisa Passaro

Riserva in Italia: Chiara Mormile

Spada maschile

Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara

Riserva in Italia: Valerio Cuomo

Spada femminile

Federica Isola, Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio

Riserva in Italia: Giulia Rizzi

LA DELEGAZIONE

Capo Delegazione: Maurizio Randazzo

Staff tecnico fioretto: CT Stefano Cerioni; maestri Fabio Maria Galli, Filippo Romagnoli; preparatrice atletica Annalisa Coltorti

Staff tecnico sciabola: CT Nicola Zanotti; maestri Benedetto Buenza, Tommaso Dentico

Staff tecnico spada: CT Dario Chiadò; maestri Enrico Di Ciolo, Roberto Cirillo, Daniele Pantoni

Medico: Riccardo Foti

Fisioterapisti: Massimo Donati, Federica Baldi

Tecnici delle armi: Gianluca Farinelli, Paolo Battocchio

Segreteria FIS: Giorgia Caloro

IL PROGRAMMA DELLE GARE

17 giugno

Fioretto femminile individuale (inizio ore 9)

Sciabola maschile individuale (inizio ore 13)

18 giugno

Spada femminile individuale (inizio ore 9)

Fioretto maschile individuale (inizio ore 12)

19 giugno

Spada maschile individuale (inizio ore 9)

Sciabola femminile individuale (inizio ore 13)

20 giugno

Fioretto femminile a squadre (inizio ore 9)

Sciabola maschile a squadre (inizio ore 9)

21 giugno

Spada femminile a squadre (inizio ore 9)

Fioretto maschile a squadre (inizio ore 9)

22 giugno

Spada maschile a squadre (inizio ore 9)

Sciabola femminile a squadre (inizio ore 9)