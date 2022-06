Antalya, domani partono gli Europei: Samele proverà per la gara a squadre di lunedì

Proprio nella gara degli sciabolatori il responsabile d’arma Nicola Zanotti è stato costretto a un cambio dell’ultim’ora per via delle non perfette condizioni di Luigi Samele: l’argento olimpico individuale di Tokyo 2020, che qualche giorno fa a Courmayeur si era confermato campione italiano, ha precauzionalmente rinunciato alla prova di domani, nella speranza di riuscire ad aggregarsi ai compagni ed essere in pedana da capitano per la competizione a squadre di lunedì. Intanto, al posto di Samele, nell’individuale di sciabola maschile d’inizio Europeo sarà il napoletano Giovanni Repetti a completare la starting list dell’Italia insieme al numero 5 del ranking mondiale Luca Curatoli, quest’anno tre volte argento in Coppa del Mondo, e ai giovani Michele Gallo e Pietro Torre.

Nel day-1 di Antalya riflettori poi puntati sulla gara di fioretto femminile, in cui il CT Stefano Cerioni schiererà Alice Volpi, in stagione sul gradino più alto del podio nel circuito iridato in tre occasioni e numero 2 delle classifiche mondiali, la numero 8 del ranking internazionale Arianna Errigo, e poi Francesca Palumbo e Martina Favaretto che vantano quest’anno entrambe un terzo posto in Coppa.

Giornata odierna di rifinitura per gli otto azzurri che saranno domani sulle pedane della venue Spor Salonu, dove le competizioni cominceranno alle 9 del mattino ora locale, le 8 in Italia, con semifinali e finali previste dalle 17.30 italiane.

La diretta video degli assalti, per tutti i sei giorni, potrà essere seguita in streaming sul canale ufficiale della Fie, dall’inizio del tabellone d’eliminazione diretta e fino alle finali che assegneranno le medaglie, mentre per la seconda parte dell’Europeo, dedicata alle gare a squadre, è prevista la diretta pomeridiana delle fasi clou su Eurosport con il commento di Gianmario Bonzi.

Risultati in tempo reale visibili su Fencingtimelive. Sulle pagine social della Federazione Italiana Scherma da domani mattina il foto-racconto quotidiano di Augusto Bizzi e il costante aggiornamento con immagini, notizie, interviste e storie dei protagonisti, per vivere al fianco degli azzurri i Campionati Europei Assoluti Antalya 2022.

CAMPIONATI EUROPEI ASSOLUTI 2022

IL PROGRAMMA DELLE GARE E GLI AZZURRI IN PEDANA

Venerdì 17 giugno

Fioretto femminile individuale (Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Alice Volpi)

Sciabola maschile individuale (Luca Curatoli, Michele Gallo, Giovanni Repetti, Pietro Torre)

Sabato 18 giugno

Spada femminile individuale (Federica Isola, Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio)

Fioretto maschile individuale (Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Giorgio Avola)

Domenica 19 giugno

Spada maschile individuale (Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara)

Sciabola femminile individuale (Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio, Eloisa Passaro)

Lunedì 20 giugno

Fioretto femminile a squadre (Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Alice Volpi)

Sciabola maschile a squadre (Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele, Pietro Torre)

Martedì 21 giugno

Spada femminile a squadre (Federica Isola, Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio)

Fioretto maschile a squadre (Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Guillaume Bianchi)

Mercoledì 22 giugno

Spada maschile a squadre (Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara)

Sciabola femminile a squadre (Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio, Eloisa Passaro)