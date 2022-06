Europei, show Italia nel fioretto a squadre: è oro!

ANTALYA (TURCHIA) - Le azzurre del fioretto femminile a squadre, guidate dal ct Stefano Cerioni , si sono laureate campionesse continentali. Nella quarta giornata dei Campionati Europei Assoluti di scherma, ad Antalya, in Turchia, è d'oro la decima medaglia della spedizione italiana. Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo , che hanno cominciato la gara come prime del ranking, hanno battuto in finale, per 45-25, la Francia .

L'Italia di Stefano Cerioni è arrivata in finale battendo 45-20 la Romania per poi regolare in semifinale per 45-23 la Germania. Il team teutonico si è poi consolato con la medaglia di bronzo, strappata alla Polonia: 45-31 il finale per le ragazze tedesche.