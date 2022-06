ANTALYA (TURCHIA) - Oro per l'Italia del fioretto agli Europei di Antalya, in Turchia, dove gli azzurri del ct Stefano Cerioni hanno trionfato nella prova a squadre. Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi - dopo aver battuto nell'ordine Turchia, Gran Bretagna e Spagna - si sono imposti in finale sulla Francia per 45-38.