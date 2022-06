ANTALYA (TUECHIA) - Arriva un'altra medaglia per l'Italia agli Europei di scena ad Antalya, in Turchia, ed è quella più preziosa: oro per la squadra della spada maschile composta da Davide Di Veroli, Gabriele Cimini ed Andrea Santarelli che superano in finale Israele 45-32. È un successo storico: la Nazionale italiana non saliva sul gradino più alto del podio in questa specialità ai campionati europei dal 1999.