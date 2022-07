Mondiali, Marini conquista l'argento nel fioretto: Lefort oro

IL CAIRO (Egitto) - Dopo aver eliminato il campione olimpico in semifinale, a Tommaso Marini non riesce l'impresa di superare anche il francese Enzo Lefort, campione mondiale in carica. Nella finalissima il marchigiano si prende una medaglia d'argento di assoluto valore alla sua prima partecipazione nel fioretto individuale maschile ai Mondiali del Cairo perdendo per 15-14 nell'ultimo atto. Si tratta della terza medaglia per l'Italia dopo tre giornate di gare: nella prima giornata il bronzo nella spada donne di Rossella Fiamingo e nella seconda l'argento nel fioretto donne di Arianna Errigo.