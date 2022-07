Mondiali, l'Italia della sciabola conquista il bronzo: battuta la Germania

IL CAIRO (Egitto) - Il team dell'Italia della sciabola maschile composto da Luca Curatoli, Luigi Samele, Pietro Torre e Michele Gallo ha vinto la finalina per il bronzo battendo in rimonta per 45-43 la Germania. A metà gara i teutonici conducevano 25-16, poi una frazione 'monstre' di Luca Curatoli, che ha messo a segno 14 stoccate, ha fatto tornare nel match gli azzurri. Ci ha pensato la chiusura di Luigi Samele a consegnare il bronzo agli azzurri: l'argento olimpico ha recuperato da 38-40 a 45-42 e ha concretizzato il podio, da cui l'Italia non scende dal 2017. I ragazzi del Ct Nicola Zanotti ieri avevano vinto sull'Iran (45-24) e Hong Kong (45-23) mentre nella semifinale il quartetto azzurro è stato battuto dall'Ungheria per 45-33. Arriva comunque un terzo posto prezioso in Egitto per l'Italia che conquista così la sua quinta medaglia ai Mondiali di scherma al Cairo.