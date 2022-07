Mondiali, Italia d'oro nel fioretto a squadre femminile

IL CAIRO (EGITTO) - Dopo tre argenti e due bronzi arriva la prima medaglia d' oro ai Mondiali del Cairo per l' Italia . A conquistarla sulle pedane egiziane Arianna Errigo , Alice Volpi , Martina Favaretto e Francesca Palumbo , che nella finale del Fioretto a squadre femminile hanno sconfitto gli Stati Uniti (così come già fatto nella finale per il bronzo dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 ), dominando la sfida con il punteggio di 45-27 .

Sul podio iridato dal 2009

Le azzurre, che non scendono dal podio iridato dal 2009, erano reduci dai due argenti di Wuxi 2018 e Budapest 2019 e la loro stagione si conclude nel migliore dei modi: oro europeo, oro mondiale e primo posto del ranking internazionale. Prima della finale con le americane, dopo aver saltato il turno da 32 in quanto teste di serie numero 1, avevano conquistato il pass per i quarti grazie alla vittoria per 45-19 sull'Austria, battendo poi la Polonia 45-26 e in semifinale il Giappone (45-37 grazie a una Arianna Errigo in grande spolvero) che ha poi perso la finalina per il bronzo contro la Francia.