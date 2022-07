Mondiali scherma, sciabola femminile: Italia ko ai quarti

BUDAPEST (Ungheria) - Ai mondiali di scherma, a Budapest, l'Italia della sciabola femminile è stata battuta dall'Ungheria 45-43 nei quarti di finale. Il quartetto azzurro, composto da Rossella Gregorio, Martina Criscio, Michela Battiston ed Eloisa Passaro, è stato avanti per metà assalto, poi ha subito il ritorno delle magiare, per poi riportarsi avanti sul 40-39 all'inizio dell'ultima frazione. Nulla ha potuto Rossella Gregorio contro Liza Pusztai e il match si è concluso sul 45-43 per le padrone di casa.