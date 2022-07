Mondiali, strepitoso oro dell'Italia del fioretto: Usa ko 45-39

IL CAIRO (Egitto) - Ancora un trionfo per la Nazionale del fioretto: dopo il successo di ieri delle ragazze, tornate sul tetto del mondo dopo cinque anni, arriva oggi il bis degli uomini, che regalano all'Italia il secondo titolo iridato e l'ottava medaglia dei Mondiali Cairo 2022. In Egitto, la squadra composta da Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi ha superato in finale gli Stati Uniti 45-39 in un match combattuto e risolto nei momenti cruciali da un Marini in gran forma, forte anche della vittoria del suo argento individuale. Il titolo mondiale conferma il dominio manifestato in stagione: gli azzurri, che guidano il ranking internazionale, hanno già vinto l'oro europeo e, delle quattro prove di Cdm disputate, sono riusciti a vincerne tre e a piazzarsi terzi nell'altra. Il risultato di oggi, inoltre, allunga la scia di risultati della nazionale: è dal 2013 che il fioretto maschile va sempre a medaglia nella rassegna iridata e questo è il quinto successo nelle ultime sette edizioni (oro nel 2013-2015-2017-2018-2022, bronzo nel 2014 e 2019).