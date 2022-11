Coppa del Mondo, Michela Battiston è argento nella sciabola ad Algeri

Il venerdì “indiavolato” di Michela è cominciato con un secco 15-7 a una campionessa del calibro della francese Queroli. Poi, nel tabellone da 32, un altrettanto netto 15-6 alla giapponese Ozaki, prima di volare tra le “top 8” grazie al 15-9 rifilato alla cinese Shao. La certezza del podio per Battiston è arrivata con il successo per 15-14 sulla francese Rifkiss, che nel turno delle 32 aveva eliminato l’azzurra Rossella Gregorio. La friulana ha continuato a macinare stoccate e vittorie in semifinale, battendo 15-13 l’altra transalpina Sara Balzer, prima dello stop in finale con Martin Portugues (12-15) che lascia un pizzico di rimpianto ripensando a Michela in vantaggio 11-6. Rivedrà l’assalto, con il CT Zanotti e con il suo maestro Benedetto Buenza, al suo fianco anche ad Algeri con lo staff azzurro, ma intanto festeggia un risultato da urlo.

Molto bene pure Martina Criscio: la foggiana delle Fiamme Oro, in un percorso durissimo ed esaltante, ha sconfitto l’azera Kaspiarovich (15-9), la stella dell’Ucraina Olga Kharlan (15-14) e la giapponese Emura (15-11), cedendo solo nei quarti contro la francese Balzer (8-15) e chiudendo così sesta.

Bel piazzamento tra le migliori 16 per Rebecca Gargano (15^), out tra le 32 Rossella Gregorio (17^) e Alessia Di Carlo (30^), mentre al turno precedente si erano fermate Benedetta Fusetti, Eloisa Passaro e Claudia Rotili.

Domani invece in Algeria sarà in programma la prova individuale maschile e domenica le due competizioni a squadre.

COPPA DEL MONDO DI SCIABOLA FEMMINILE – Algeri, 11 novembre 2022



Finale

Martin Portugues (Esp) b. Battiston (ITA) 15-12

Semifinali

Battiston (ITA) b. Balzer (Fra) 15-13

Martin Portugues (Esp) b. Gkountoura (Gre) 15-8

Quarti di finale

Balzer (Fra) b. Criscio (ITA) 15-8

Battiston (ITA) b. Rifkiss (Fra) 15-14

Gkountoura (Gre) b. Georgiadou (Gre) 15-13

Martin Portugues (Esp) b. Maxwell (Gbr) 15-13

Tabellone da 16

Criscio (ITA) b. Emura (Jpn) 15-11

Balzer (Fra) b. Gargano (ITA) 15-11

Battiston (ITA) b. Shao (Chn) 15-9

Tabellone da 32

Criscio (ITA) b. Kharlan (Ukr) 15-14

Gargano (ITA) b. Poupinet (Fra) 15-11

Battiston (ITA) b. Ozaki (Jpn) 15-6

Rifkiss (Fra) b. Gregorio (ITA) 15-10

Chamberlain (Usa) b. Di Carlo (ITA) 15-13

Tabellone da 64

Criscio (ITA) b. Kaspiarovich (Aze) 15-9

Gargano (ITA) b. Tartakovsky (Usa) 15-7

Gregorio (ITA) b. Perez Cuenca (Esp) 15-12

Fukushima (Jpn) b. Passaro (ITA) 15-9

Di Carlo (ITA) b. Ilieva (Bul) 15-14

Kharlan (Ukr) b. Fusetti (ITA) 15-3

Georgiadou (Gre) b. Rotili (ITA) 15-6

Battiston (ITA) b. Queroli (Fra) 15-7

Classifica (153): 1. Lucia Martin Portugues (Esp), 2. Michela Battiston (ITA), 3. Theodora Gkountoura (Gre), 3. Sara Balzer (Fra), 5. Despina Georgiadou (Gre), 6. Martina Criscio (ITA), 7. Margaux Rifkiss (Fra), 8. Caitlin Maxwell (Gbr), 15. Rebecca Gargano (ITA), 17. Rossella Gregorio (ITA), 30. Alessia Di Carlo (ITA), 53. Benedetta Fusetti (ITA), 56. Eloisa Passaro (ITA), 63. Claudia Rotili (ITA), 90. Sofia Ciaraglia (ITA), 92. Chiara Mormile (ITA), 117. Benedetta Baldini (ITA), 128. Vally Giovannelli (ITA)