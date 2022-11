Europei paralimpici, poker azzurro: Lambertini, Pasquino, Massa e Rigo sul podio

Parte forte l’Italia a Varsavia: un ricco bottino di quattro medaglie tinge d’azzurro la giornata inaugurale dei Campionati Europei Paralimpici 2022. Sono d’argento Emanuele Lambertini nella spada maschile categoria A e Rossana Pasquino nella sciabola B, mentre conquistano il bronzo gli spadisti Michele Massa nella categoria A e Leonardo Rigo nella C. Un poker di podi e di prime volte: nessuno dei quattro azzurri andati a bersaglio oggi sulle pedane polacche, infatti, aveva mai vinto una medaglia agli Europei, che per la scherma in carrozzina non si disputavano dall’edizione di Terni 2018.

Due argenti e due bronzi dal sapore dolcissimo, per aprire nel migliore dei modi la kermesse continentale che mette in palio anche punti importanti per la Qualificazione alle Paralimpiadi di Parigi 2024.

La prima gioia di giornata, nella spada A, l’ha firmata Emanuele Lambertini, sconfitto solo nella finale per l’oro dal britannico Piers Gilliver. Il bolognese delle Fiamme Oro, prodotto della Zinella Scherma, aveva prima sconfitto l’ucraino Zakusylov per 15-10, poi in un derby batticuore per il podio ha battuto il compagno Matteo Dei Rossi 15-14, in un match tiratissimo fino all’ultima stoccata e chiuso con un grande abbraccio tra i due azzurri. In semifinale “Lambo” si è imposto sul tedesco Schmidt 15-12, cedendo 8-15 a Gilliver nell’ultimo atto ma mettendo al collo un argento prezioso.

Ai piedi del podio anche Edoardo Giordan, che ha lottato come sempre e chiuso al sesto posto, precedendo Matteo Dei Rossi (settimo, dopo la sfida azzurra con Lambertini), mentre si è classificato 14° Matteo Betti.

Argento che luccica pure per Rossana Pasquino. La campana delle Fiamme Oro (Accademia Olimpica Beneventana/CS Partenopeo) ha chiuso al secondo posto nella sciabola categoria B dopo una prestazione di grande personalità. Prima un netto 15-3 alla greca Kaltsi, poi il 15-8 alla polacca Pacek in un assalto condotto fin dal principio, quindi in semifinale un autoritario 15-9 contro l’ucraina Doloh. Per “Ross” il ko è arrivato soltanto in finale contro l’altra portacolori dell’Ucraina, Olena Fedota Isaeva, che l’ha spuntata 15-11 rintuzzando la rimonta di Pasquino che stava rientrando nel match dopo un inizio difficile. Brava anche Julia Markowska, sesta classificata e protagonista di una fase a gironi da en plein di vittorie.

Bronzo per Michele Massa nella spada maschile B. L’azzurro dell’Accademia Scherma Fermo, da rivelazione di giornata, ha riscattato un girone non impeccabile con un grande percorso nel tabellone ad eliminazione diretta. Il marchigiano ha battuto l’ungherese Tarjanyi 15-13 e si è assicurato la medaglia superando il polacco Banach 15-11. Il ko con il britannico Coutya, laureatosi campione d’Europa (10-15), non macchia la prova super di Massa. Out dopo i gironi, invece, Gianmarco Paolucci.

Terzo gradino del podio pure per Leonardo Rigo nella spada C. L’emiliano della Zinella ha messo il punto esclamativo alla sua giornata superando nei quarti di finale per 15-7 l’israeliano Kavaliou, prima di arrendersi all’ucraino Shavkun, poi vincitore del titolo. Ma anche per “Leo” un bronzo di grande valore.

Nella sciabola femminile A vinta dalla polacca Drozdz, infine, stop nel tabellone da 16 per Loredana Trigilia (11^), Andreea Mogos (12^), Sofia Brunati (13^) e Veronica Martini (16^).

Per il Coordinatore del settore paralimpico Dino Meglio e i CT Francesco Martinelli, Marco Ciari e Simone Vanni (affiancati anche dai maestri Antonio Iannaccone e Amedeo Giani) una prima giornata da archiviare con piena soddisfazione ma ora la testa è già alle due gare a squadre di domani. Nei primi Team Events degli Europei Paralimpici Varsavia 2022 saranno in pedana la spada maschile (per l’Italia in formazione Lambertini, Giordan, Dei Rossi e Massa) e la sciabola femminile (nel team azzurro Pasquino, Markowska, Mogos e Trigilia).

EUROPEI PARALIMPICI 2022 – SPADA MASCHILE “A”

Classifica: 1. Piers Gilliver (Gbr), 2. Emanuele Lambertini (ITA), 3. Dariusz Pender (Pol), 3. Maurice Schmidt (Ger), 6. Edoardo Giordan (ITA), 7. Matteo Dei Rossi (ITA), 14. Matteo Betti (ITA).

Finale

Gilliver (Gbr) b. Lambertini (ITA) 15-8

Semifinali

Gilliver (Gbr) b. Pender (Pol) 15-10

Lambertini (ITA) b. Schmidt (Ger) 15-12

EUROPEI PARALIMPICI 2022 – SCIABOLA FEMMINILE “B”

Classifica: 1. Olena Fedota Isaeva (Ukr), 2. Rossana Pasquino (ITA), 3. Boglarka Mezo (Hun), 3. Nadiia Doloh (Ukr), 6. Julia Markowska

Finale

Fedota Isaeva (Ukr) - Pasquino (ITA) 15-11

Semifinali

Fedota Isaeva (Ukr) b. Mezo (Hun) 15-10

Pasquino (ITA) b. Doloh (Ukr) 15-9

EUROPEI PARALIMPICI 2022 – SPADA MASCHILE “B”

Classifica: 1. Dimitri Coutya (Gbr), 2. Johan Peter (Fra), 3. Michele Massa (ITA), 3. Michal Dabrowski (Pol), 19. Gianmarco Paolucci (ITA)

Finale

Coutya (Gbr) b. Peter (Fra) 15-13

Semifinali

Coutya (Gbr) b. Massa (ITA) 15-10

Peter (Fra) b. Dabrowski (Pol) 15-13

EUROPEI PARALIMPICI 2022 – SPADA MASCHILE “C”

Classifica: 1. Serhii Shavkun (Ukr), 2. Dmitrijs Valainis (Lat), 3. Leonardo Rigo (ITA), 3. Sheptitskyi (Ukr).

Finale

Shavkun (Ukr) b. Dmitrijs Valainis (Lat) 15-14

Semifinali

Shavkun (Ukr) b. Rigo (ITA) 15-8

Valainis (Lat) b. Sheptitskyi (Ukr) 15-13

EUROPEI PARALIMPICI 2022 – SCIABOLA FEMMINILE “A”

Classifica: 1. Kinga Drozdz (Pol), 2. Nino Tibilashvili (Geo), 3. Amarilla Veres (Hun), 3. Eva Andrea Hajmasi (Hun), 11. Loredana Trigilia (ITA), 12. Andreea Mogos (ITA), 13. Sofia Brunati (ITA), 16. Veronica Martini (ITA).

Tabellone da 16

Tibilashvili (Geo) b. Martini (ITA) 15-3

Breus (Ukr) b. Mogos (ITA) 15-4

Hajmasi (Hun) b. Brunati (ITA) 15-11

Veres (Hun) b. Trigilia (ITA) 15-13

Fase a gironi

Andreea Mogos: 2 vittorie, 2 sconfitte

Loredana Trigilia: 2 vittorie, 2 sconfitte

Veronica Martini: 1 vittorie, 3 sconfitte

Sofia Brunati: 2 vittorie, 2 sconfitte