Europei Paralimpici, l'argento del fioretto maschile porta l'Italia in doppia cifra: 10 medaglie

La quarta giornata dei Campionati Europei Paralimpici Varsavia 2022 porta l’Italia in doppia cifra con la decima medaglia della kermesse continentale: è l'argento della squadra azzurra di fioretto maschile. Un secondo posto di assoluto valore per il quartetto composto da Emanuele Lambertini, Matteo Betti, Michele Massa e Marco Cima, fermatisi solo in finale contro la Gran Bretagna. Un match per l'oro vibrante, equilibratissimo, che sui titoli di coda gli inglesi sono riusciti a portare dalla propria parte chiudendo sul 45-40.

Grandi applausi, però, per i ragazzi del CT Simone Vanni, che hanno avuto un approccio in pedana determinato e vincente fin dal principio. Nei quarti di finale gli azzurri hanno avuto la meglio sull'Ungheria con il punteggio di 45-31, tenendo sempre saldamente in pugno l'assalto. E la stessa storia si è ripetuta anche contro la Francia in semifinale, dove la formazione italiana ha messo tra sé e i transalpini subito un margine importante, consolidato e alimentato frazione dopo frazione grazie al contributo di tutti, fino a chiudere 45-28.

Una bellissima prestazione di squadra, che porta Emanuele Lambertini al tris di medaglie personali in questa kermesse nella Capitale polacca (terzo argento dopo quelli individuali nella spada e nel fioretto categoria A) mentre si tratta di bis per Matteo Betti (ieri bronzo tra i fiorettisti A) e per il giovanissimo Michele Massa (terzo nella giornata inaugurale tra gli spadisti B). Graditissimo ritorno sul podio continentale infine per l'esperto Marca Cima, che fu campione europeo individuale nella categoria B a Terni 2018.

Nella spada femminile, invece, l'Italia ha chiuso al quinto posto. Sofia Brunati, Rossana Pasquino, Alessia Biagini e Veronica Martini si sono arrese nei quarti di finale alla Francia per 40-22, pagando le non perfette condizioni di alcune componenti di una squadra che dà però al Responsabile d'arma Francesco Martinelli importanti prospettive per il futuro. Ultima fatica in questo Europeo, la quarta gara in altrettanti giorni, per Rossana Pasquino, che saluta Varsavia con il ricco bottino di tre medaglie (gli argenti individuali nella spada e nella sciabola categoria B e il bronzo con il team delle sciabolatrici).

Domani quinta giornata di gare, che chiuderà il programma delle prove individuali con la sciabola maschile e il fioretto femminile. L'Italia, ripartendo da quota 10 medaglie, schiererà in pedana gli sciabolatori Edoardo Giordan e Matteo Dei Rossi nella categoria A, e Gianmarco Paolucci nella categoria B. Tra le fiorettiste, invece, nella gara B ci sarà Alessia Biagini, e nella categoria A il Tricolore sarà rappresentato da Andreea Mogos e Loredana Trigilia.

EUROPEI PARALIMPICI 2022 – FIORETTO MASCHILE A SQUADRE

Classifica: 1. Gran Bretagna, 2. ITALIA, 3. Polonia, 4. Francia

Finale

Gran Bretagna b. ITALIA 45-40

Semifinali

Gran Bretagna b. Polonia 45-27

ITALIA b. Francia 45-28

Quarti di finale

ITALIA b. Ungheria 45-31

ITALIA: Emanuele Lambertini, Matteo Betti, Michele Massa, Marco Cima

EUROPEI PARALIMPICI 2022 – SPADA FEMMINILE A SQUADRE

Classifica: 1. Polonia, 2. Ungheria, 3. Ucraina, 4. Francia, 5. ITALIA

Quarti di finale

Francia b. ITALIA 40-22

ITALIA: Sofia Brunati, Rossana Pasquino, Alessia Biagini, Veronica Martini