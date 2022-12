“La bellezza in un gesto” unisce Tokyo e Milano in vista del Mondiale 2023 in Italia

«Abbiamo voluto unire i nostri due Paesi nel segno dello sport, collegando Tokyo e Milano, città sportive per eccellenza. Dopo Tokyo che con le Olimpiadi ha fatto accendere i riflettori sul Giappone, sarà Milano ad attirare l’attenzione del mondo dello sport sull’Italia, ospitando i Campionati Mondiali Assoluti 2023 di scherma e poi le Olimpiadi Invernali nel 2026. Ma queste due città condividono anche tanto altro essendo due capitali mondiali della moda, del design, dell’industria e della tecnologia e saranno sempre di più il volano per accelerare lo sviluppo delle relazioni bilaterali tra i nostri due Paesi, soprattutto per quanto riguarda le collaborazioni industriali e tecnologiche». Con queste parole l’Ambasciatore d’Italia in Giappone, Gianluigi Benedetti, ha aperto l’evento “La Bellezza del Made in Italy in un Gesto. Da Tokyo a Milano nel segno dello Sport”, ospitato presso l’Ambasciata italiana alla vigilia dell’inizio della prova di Coppa del Mondo di fioretto maschile nella Capitale nipponica. «Sono davvero lieto di aprire questo evento dedicato alla scherma, che per l’Italia ha un valore sportivo e di immagine molto importante, trattandosi della disciplina che più di ogni altra ha ottenuto nel corso degli ultimi decenni i maggiori successi», ha detto l’Ambasciatore Benedetti salutando la delegazione azzurra.

Alla presenza del Direttore Generale dell’Agenzia giapponese dello Sport, Yoshitaka Hoshino, la Nazionale italiana campione mondiale in carica è stata rappresentata dal fiorettista Tommaso Marini, vincitore dell’ultima edizione della Coppa del Mondo di specialità, e dal Commissario tecnico Stefano Cerioni, che si sono a lungo intrattenuti per rispondere alle tante domande rivolte dal pubblico presente.

In un intervento molto apprezzato, Tommy Marini ha raccontato che la sua bellezza nello sport «sta nel fatto che ogni sconfitta ti lascia qualcosa e ti dà sempre nuovi insegnamenti per la vita, rafforzandoti e preparandoti a costruire nuove vittorie». Il CT Cerioni ha insistito su questi importanti concetti, spiegando quanto la scherma “insegni a lottare e crescere anche nella vita, perché in pedana sei solo e devi vincere le tue sfide basandoti sulle tue forze, ma è fondamentale arrivarci dopo esserti preparato al meglio in un gruppo sano, perché lì costruisci la tua personalità e i tuoi risultati”.

“La Bellezza in un Gesto” nella Capitale del Giappone ha rappresentato un evento di grande impatto, nel quale è stato esaltato il link tra Tokyo e Milano in vista del Mondiale Assoluto 2023. Marco Fichera, Presidente del Comitato Organizzatore della prossima kermesse iridata, nella sua relazione ha sottolineato: «È intanto un grande piacere tornare a Tokyo da dirigente, dopo esser stato qui un anno e mezzo fa da atleta per i Giochi Olimpici, edizione slittata al 2021 e per la quale va ringraziato tutto il popolo giapponese che ha permesso lo svolgimento dell’Olimpiade nonostante il momento delicato per la situazione sanitaria internazionale. Siamo a Tokyo ad affermare attraverso lo sport il legame tra due grandi Paesi e a ribadire che il Mondiale 2023 è un impegno importante per l’Italia e ha l’ambizione di non essere soltanto un grande appuntamento per la scherma, ma un evento a tutto tondo, che porti il nostro sport ben oltre le pedane e la venue di gara. La presenza qui di tante aziende è proprio la testimonianza della grande attenzione rivolta allo sport per i significati che proprio il progetto “La Bellezza in un Gesto” afferma e racconta in giro per il mondo».

Durante il panel moderato dal Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana a Tokyo (ICCJ), Davide Fantoni, sono state infatti coinvolte aziende, enti e istituzioni del Sistema Italia a Tokyo e rappresentanti della cultura e dello sport in Giappone, grazie anzitutto alla collaborazione della Federazione nipponica di scherma. Un evento che ha perfettamente incarnato lo spirito del programma “La Bellezza in un Gesto”, nato dal Protocollo d’intesa tra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), CONI e Federazione Italiana Scherma, a sostegno della promozione dell’immagine dell’Italia nel mondo proprio attraverso la disciplina delle tre armi, per risultati sportivi, valori trasmessi e affermati, ma anche per l’importanza che i massimi eventi internazionali possono rappresentare.

«Il Mondiale di Milano al centro dell’evento di Tokyo rappresenta per noi un grande onore e un importantissimo momento lungo il percorso che ci porterà alla kermesse del luglio 2023 – ha detto il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, in un messaggio inviato all’Ambasciata d’Italia in Giappone –. La gratitudine mia e di tutta la scherma italiana va all’Ambasciatore Gianluigi Benedetti e a tutta l’organizzazione che ha reso possibile un appuntamento così prestigioso e significativo».