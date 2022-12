Coppa del Mondo, è oro anche il fioretto donne con Alice Volpi

Volpi, numero due del ranking mondiale, ha battuto 15-12 la coreana Sena Hong e 15-10 la giapponese Yuzuha Takeyama, poi ha vinto i due derby contro Elena Tangherlini e Erica Cipressa col punteggio di 15-6. In semifinale la fiorettista delle Fiamme Oro ha battuto anche Francesca Palumbo 15-8 raggiungendo così la finale contro la campionessa europea Leonie Ebert. Qui la tedesca si era portata in vantaggio 6-3, ma ha poi subito una rimonta inarrestabile dell'azzurra che ha messo a segno 12 stoccate di fila e si è imposta 15-6. L'anno scorso Alice Volpi era salita sul podio di Coppa del Mondo quattro volte sulle sei tappe svolte, vincendone ben tre: quest'anno un nuovo inizio che parte nel migliore dei modi.

Terza un'ottima Francesca Palumbo, che ha prima sconfitto 15-12 la coreana Yeongji Joo e, nei 32, l'ha spuntata alla priorità 10-9 sull'inglese Carolina Stutchbury. La potentina dell'Aeronautica Militare ha poi messo a segno un 15-8 sulla coreana Hye Mi Oh e, ai quarti, ha ripreso e vinto 14-12 l'assalto decisivo per l'accesso in semifinale contro la polacca Julia Walczyk Klimaszyk. Giunta tra le migliori quattro ha poi perso 15-8 contro Volpi, ma ha meritatamente raggiunto l'obiettivo podio che le mancava esattamente da un anno.

Da segnalare la buona prestazione di Erica Cipressa che ha chiuso al settimo posto, fermata solo ai quarti alla compagna Volpi. In precedenza la fiorettista veneta aveva superato facilmente le polacche Martyna Jelinska (15-4) e Aleksandra Jeglinska (15-7) e la campionessa del mondo under 17 Jessica Zi Jia Guo (15-6). Stop nei 16 per Elena Tangherlini, mentre nei 32 erano uscite Anna Cristino e Martina Sinigalia. Eliminate al primo turno le altre azzurre Martina Favaretto, Olga Rachele Calissi, Giulia Amore e Serena Rossini.

Sono in corso anche le gare di Coppa del Mondo di sciabola: l’Italia è in semifinale con Luca Curatoli nella prova maschile e con Martina Criscio e Chiara Mormile in quella femminile.

COPPA DEL MONDO FIORETTO FEMMINILE – Belgrado (Serbia), 10 dicembre 2022?Finale?Volpi (ITA) b. Ebert (Ger) 15-6

Semifinali?Volpi (ITA) b. Palumbo (ITA) 15-8?Ebert (Ger) b. Kiefer (Usa) 15-13

Quarti?Volpi (ITA) b. Cipressa (ITA) 15-6?Palumbo (ITA) b. Walczyk Klimaszyk (Pol) 14-12?Ebert (Ger) b. Ranvier (Fra) 15-9?Kiefer (Usa) b. Azuma (Jpn) 15-9

Tabellone dei 16?Volpi (ITA) b. Tangherlini (ITA) 15-6?Palumbo (ITA) b. Oh (Kor) 15-8?Cipressa (ITA) b. Guo (Can) 15-6

Tabellone dei 32?Volpi (ITA) b. Takeyama (Jpn) 15-10? Palumbo (ITA) b. Stutchbury (Gbr) 10-9?Tangherlini (ITA) b. Castro (Esp) 15-10?Cipressa (ITA) b. Jeglinska (Pol) 15-7?Guo (Can) b. Sinigalia (ITA) 15-14?Ebert (Ger) b. Cristino (ITA) 15-2

Tabellone dei 64?Volpi (ITA) b. Hong (Kor) 15-12? Tangherlini (ITA) b. Favaretto (ITA) 15-5?Sinigalia (ITA) b. Marechal (Fra) 14-9?Cipressa (ITA) b. Jelinska (Pol) 15-4?Palumbo (ITA) b. Joo (Kor) 15-12?Cristino (ITA) b. Weintraub (Usa) 15-13?Guo (Can) b. Rossini (ITA) 15-7?Stutchbury (Gbr) b. Calissi (ITA) 15-11?Deschner (Usa) b. Amore (ITA) 15-1

Classifica (196): 1. Alice Volpi, 2. Leonie Ebert, 3. Francesca Palumbo (ITA), 3. Lee Kiefer (Usa), 5. Sera Azuma (Jpn), 6. Pauline Ranvier (Fra), 7. Erica Cipressa (ITA), 8. Julia Walczyk Klimaszyk (Pol), 16. Elena Tangherlini (ITA), 24. Anna Cristino (ITA), 26. Martina Sinigalia (ITA), 35. Martina Favaretto (ITA), 41. Olga Rachele Calissi (ITA), 48. Giulia Amore (ITA), 57. Serena Rossini (ITA), 78. Elisabetta Bianchin (ITA), 99. Camilla Mancini (ITA)