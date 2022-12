Coppa del Mondo, l'Italia è bronzo a squadre nel fioretto maschile a Tokyo

La formazione del CT Stefano Cerioni, in pedana con il quartetto campione mondiale in carica composto da Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Guillaume Bianchi e appunto il vincitore di ieri Tommaso Marini, si è presa la piazza di bronzo battendo per 45-38 la Francia. Per il team azzurro, dopo il secondo posto del debutto un mese fa a Bonn, una terza posizione che sa di conferma, sul podio e ai massimi livelli, alimentando fiducia e consapevolezza in un potenziale enorme lungo il percorso che condurrà agli appuntamenti clou della stagione internazionale.

L’Italia, numero 1 del ranking e ammessa di diritto al tabellone da 16, ha cominciato la sua giornata superando per 45-34 la formazione di Singapore. Ancor più largo è stato il successo nei quarti di finale contro l’Ungheria: un netto 45-26 che è valso il pass per le semifinali.

Qui, contro il Giappone padrone di casa, gli azzurri hanno accusato un passaggio vuoto, soffrendo fin dal principio dell’assalto e non riuscendo più, dopo l’allungo nipponico nella parte centrale del match, a rientrare in gioco. La sconfitta per 45-30 ha così dirottato i ragazzi del Commissario tecnico Stefano Cerioni alla sfida per il bronzo contro la Francia. E l'assalto contro i transalpini ha visto in pedana una formazione italiana decisa a far suo il podio: obiettivo raggiunto con il risultato di 45-38 e poi sancito da una significativa scena finale. Abbracciati, in cerchio, stretti tra loro, Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi in pochi secondi hanno "analizzato" la gara e rilanciato il proprio grido di battaglia per il futuro.

Intanto la scherma italiana festeggia l'ottavo podio in 24 ore in questo straordinario - e non ancora concluso - weekend di Coppa del Mondo in cui restano da disputare le prove a squadre di fioretto femminile a Belgrado e di spada maschile e femminile a Vancouver.

COPPA DEL MONDO DI FIORETTO MASCHILE A SQUADRE – Tokyo (Giappone), 11 dicembre 2022

Finale

Usa b. Giappone 45-31

Finale 3°/4°

ITALIA b. Francia 45-38

Semifinali

Giappone b. ITALIA 45-30

Usa b. Francia 45-28

Quarti di finale

ITALIA b. Ungheria 45-26

Tabellone da 16

ITALIA b. Singapore 45-34

Classifica (23): 1. Usa, 2. Giappone, 3. ITALIA, 4. Francia

ITALIA: Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi