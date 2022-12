Coppa del Mondo, la spada a squadre maschile chiude con l'argento il week end magico dell'Italia

La decima gioia di questo “pazzo” e indimenticabile weekend internazionale per la scherma italiana l’ha regalata la squadra di spada maschile che ha chiuso con uno splendido secondo posto la prova di Coppa del Mondo di Vancouver. Sulle pedane canadesi il quartetto azzurro composto da Andrea Santarelli, Davide Di Veroli, Gabriele Cimini e Valerio Cuomo si è arreso soltanto in finale alla Francia campione del mondo, nell’ennesimo atto di una sfida infinita in cui i transalpini Borel, Cannone, Fava e Bardenet si sono imposti con il punteggio di 45-34, raggiungendo così il gradino più alto del podio.

Strepitosa era stata però in precedenza la cavalcata dell’Italia del CT Dario Chiadò. Ammessa direttamente al tabellone da 16 in quanto testa di serie numero 3 della gara, la squadra campione d’Europa e argento mondiale in carica (rispetto alla scorsa estate l’unica novità di formazione è Valerio Cuomo al posto di Federico Vismara, comunque presente con i compagni, un passo dietro la panchina) ha prima superato per 45-34 la Spagna, poi con una prova di forza nei quarti di finale ha battuto 45-30 la Svizzera, messa subito sotto dalla partenza sprint di Cimini e Di Veroli, quindi staccata definitivamente da un break a metà assalto di Santarelli. In semifinale gli azzurri hanno saputo soffrire e lottare fino all’ultimo respiro contro Israele, imponendosi per una sola stoccata, 35-34. Un match di gran cuore, nel quale l’Italia era “scappata” anche a +10, prima che Beskin & co. rimontassero, ristabilendo l’equilibrio, ma alla fine è stato Davide Di Veroli, ultimo frazionista, a esser sommerso dagli abbracci dei suoi compagni.

Si è arrivati così alla finale contro la Francia, sconfitta che di certo non macchia la prova sontuosa degli spadisti del Commissario tecnico Chiadò, affiancato in panchina dal maestro di staff Enrico Di Ciolo, al primo podio della stagione dopo il buon quarto posto dell’esordio in Coppa del Mondo un mese fa a Berna.

Rispetto al vittorioso debutto di Tallinn, invece, a Vancouver l’Italia della spada femminile non è riuscita a confermarsi, chiudendo la gara al nono posto. Per Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola e Giulia Rizzi, quest’ultima reduce dallo splendido successo di ieri nella prova individuale, è stata beffarda la sconfitta nel primo match di giornata contro la formazione di casa del Canada, che ha fatto proprio per 32-31 un match sviluppatosi costantemente sul punto a punto, dirottando le azzurre al tabellone dei “piazzamenti”. Qui il team italiano ha rialzato la testa battendo, un’avversaria dopo l’altra, la Germania 45-23, gli Usa 35-34 e infine l’Estonia 43-35, concludendo in nona posizione.

Va così in archivio un fine settimana di Coppa del Mondo ricchissimo e storico per la scherma azzurra, in cui sono arrivate vittorie in tutte le armi e podi in ciascuna delle “sei” le specialità. Ha cominciato il fiorettista Tommaso Marini vincendo a Tokyo, ha continuato nel fioretto femminile Alice Volpi trionfando a Belgrado con Francesca Palumbo terza, poco prima che Martina Criscio conquistasse il “tempio della sciabola” di Orleans con i terzi posti di Chiara Mormile e Luca Curatoli ad arricchire ancor di più il bilancio azzurro nel primo GP FIE della stagione. Il colpaccio di Giulia Rizzi, regina della spada femminile a Vancouver, ha chiuso il sabato magico delle prove individuali. In quelle a squadre, poi, le fiorettiste hanno dominato in Serbia, mentre i fiorettisti si sono confermati sul podio, stavolta al terzo gradino, in Giappone. Un weekend da incorniciare, su cui mancava l’ultima firma, la decima, apposta nella notte italiana dalla squadra di spada maschile con il secondo posto in Canada.

COPPA DEL MONDO DI SPADA MASCHILE A SQUADRE

Finale

Francia b. ITALIA 45-34

Finale 3°/4°

Giappone b. Israele 45-41

Semifinali

Francia b. Giappone 45-39

ITALIA b. Israele 35-34

Quarti di finale

ITALIA b. Svizzera 45-30

Tabellone da 16

ITALIA b. Spagna 45-34

Classifica (26): 1. Francia, 2. ITALIA, 3. Giappone, 4. Israele

ITALIA: Andrea Santarelli, Davide Di Veroli, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo

COPPA DEL MONDO DI SPADA FEMMINILE A SQUADRE

Finale

Francia b. Corea 36-35

Finale 3°/4°

Svizzera b. Israele 45-35

Tabellone 9°/16°

ITALIA b. Estonia 43-35

ITALIA b. Usa 35-34

ITALIA b. Germania 45-23

Tabellone da 16

Canada b. ITALIA 32-31

Classifica (21): 1. Francia, 2. Corea, 3. Svizzera, 4. Israele, 9. ITALIA

ITALIA: Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola, Giulia Rizzi