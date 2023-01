Torna la Festa della scherma: grande kermesse oggi a Terni

La “Festa della Scherma” si terrà presso l’Hotel Garden di Terni, con inizio alle ore 15, mentre al Pala Tennistavolo volgerà al termine la prima giornata di gare della Seconda Prova Nazionale Cadetti di fioretto e sciabola. L’evento vivrà come da tradizione una fase di dibattito, aperta dalla relazione del Presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, e da un incontro tra il Consiglio federale e le Società, i Presidenti dei Comitati Regionali e i Presidenti delle Commissioni. Non mancherà ovviamente una finestra sui Mondiali Paralimpici Terni 2023.

La seconda parte della kermesse, poi, sarà dedicata alla consegna dei riconoscimenti. Si partirà con le ultime Onorificenze ad alcuni dei premiati che furono impossibilitati a ritirarle nella splendida cerimonia dello scorso ottobre a Milano, e si continuerà con le premiazioni – per atleti presenti e società in rappresentanza – di tutti i Campioni italiani individuali del 2021 e 2022. Saranno inoltre insigniti i vincitori del Medagliere per Regioni del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving per le ultime due edizioni e del Trofeo delle Regioni 2021 e 2022. Previsti anche tre premi speciali per le Regioni che hanno totalizzato più punti per singole armi nei GPG di Riccione 2021 e 2022.

In chiusura, l’attribuzione dei Gran Premi Giovanissimi, Giovani, Assoluti, Seniores e Paralimpico delle ultime due stagioni, per chiudere con il Gran Premio Italia.

La “Festa della Scherma” sarà preceduta in mattinata (inizio ore 12.15) dalla presentazione ufficiale, in conferenza stampa, presso il Comune di Terni del Campionato del Mondo Paralimpico nel 2023, appuntamento che segnerà l’inizio del conto alla rovescia verso il grande evento iridato di ottobre.