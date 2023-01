Circuito europeo Under 17, a Bucarest trionfa Pagano. Ottaviani è terzo

Prova super per Francesco Pagano. Da numero 2 del tabellone dopo le sei vittorie nel girone, ha iniziato il suo percorso di gara battendo per 15-6 l’ucraino Feshchenko nel turno dei 128 per 15-6. L’ariccino ha poi sconfitto per 15-5 il bulgaro Gospodinov nel tabellone dei 64. Poi la vittoria nel derby italiano contro Benigni per 15-11 nel match dei 32 e quella sul turco Kamuk, battuto per 15-7. La medaglia per Francesco è arrivata grazie al successo all’ultima stoccata sull’americano Chon battuto per 15-14. Ancora all’ultima stoccata, per 15-14, il successo in semifinale sul turco Yaman, che ha portato Francesco Pagano a giocarsi la finale contro il romeno padrone di casa Casian Cidu, battuto 15-6, per il successo azzurrino.

Bel terzo posto di Matteo Ottaviani. Il percorso dello sciabolatore del Frascati Scherma nel tabellone di eliminazione diretta da 128, dopo essersi posizionato al quinto posto alla fine dei gironi grazie al percorso netto con 6 vittorie, è iniziato battendo per 15-9 il romeno Busuioc. Il frascatano ha poi sconfitto per 15-8 il greco Paschalidioglou e vinto il derby azzurrino contro Giovannetti nel tabellone da 32. Matteo ha poi sconfitto il francese Beaubiat con il punteggio di 15-8 nel tabellone dei 16. Il match che è valso la medaglia per Ottaviani lo ha visto sconfiggere il romeno Enache con il punteggio di 15-5. Solo in semifinale contro il romeno Cidu è arrivato il ko, 15-11, che ha comunque sancito il doppio podio azzurrino a Bucarest, per la soddisfazione del maestro Sorin Radoi, referente Under 17 maschile, e di tutto lo staff del CT Nicola Zanotti.

Così gli altri italiani: 24° Riccardo Benigni, 25° Pablo Giovannetti, 32° Leonardo Reale, 33° Massimo Sibillo, 39° Daniele Stirpe, 40° Giorgio Michele Palumbo, 41° Antonio Aruta, 55° Andrea Tribuno, 57° Valerio Reale, 68° Tiziano Tomassetti, 86° Manuel Dentato, 89° Riccardo Maestri, 106° Filippo Picchi, 119° Davide Vivaldi, 128° Nicola Raggi, 132° Andrea Roussier Fusco, 141° Giuseppe Perna e 184° Samuel Marcelli.

Oggi si è disputata anche la prova a squadre femminile, che ha visto Italia-1 (composta da Elisabetta Borrelli, Gaia Karola Carafa, Benedetta Stangoni e Giada Likaj) chiudere al settimo posto, fermata nei quarti di finale, di due sole stoccate, contro la Gran Bretagna dopo un match molto combattuto. La prima formazione italiana aveva precedentemente battuto Ucraina 3 e Grecia. Stop nel tabellone da 16 e nona posizione per Italia-2 (Francesca D’Orazi, Francesca Tomaselli, Francesca Romana Lentini, Elisa Grassi), mentre nel turno precedente si erano fermate Italia-3 (Morena Manzo, Giulia Grimaldi, Ilaria Calviati) e Italia-4 (Maya Splendore, Flavia Astolfi, Claudia Bandini, Martina Di Mauro).

Domani la tappa di Bucarest del Circuito Europeo Under 17 si chiuderà con la gara individuale femminile e la prova a squadre maschile.

CIRCIUITO EUROPEO UNDER 17 DI SCIABOLA MASCHILE INDIVIDUALE

Classifica (230): 1. Francesco Pagano (ITA), 2. Casian Cidu (Rou), 3. Matteo Ottaviani (ITA), Furkan Yaman (Tur).

Gli altri italiani: 24. Riccardo Benigni, 25. Pablo Giovannetti, 32. Leonardo Reale, 33. Massimo Sibillo, 39. Daniele Stirpe, 40. Giorgio Michele Palumbo, 41. Antonio Aruta, 55. Andrea Tribuno, 57. Valerio Reale, 68. Tiziano Tomassetti, 86. Manuel Dentato, 89. Riccardo Maestri, 106. Filippo Picchi, 119. Davide Vivaldi, 128. Nicola Raggi, 132. Andrea Roussier Fusco, 141. Giuseppe Perna, 184. Samuel Marcelli.

CIRCIUITO EUROPEO UNDER 17 DI SCIABOLA FEMMINILE A SQUADRE

Classifica (37): 1. Usa-2, 2. Ungheria, 3. Tuchia, 4. Gran Bretagna, 6. ITALIA 1 (Elisabetta Borrelli, Gaia Karola Carafa, Benedetta Stangoni, Giada Likaj), 9. ITALIA 2 (Francesca D’Orazi, Francesca Tomaselli, Francesca Romana Lentini, Elisa Grassi), 25. ITALIA 3 (Morena Manzo, Giulia Grimaldi, Ilaria Calviati), 29. ITALIA 4 (Maya Splendore, Flavia Astolfi, Claudia Bandini, Martina Di Mauro)