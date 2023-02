Europei U. 17: oro azzurro su Tallinn con il fioretto e la sciabola a squadre maschili

TALLINN – L’Italia chiude con una splendida doppietta d’oro, che vale anche il trionfo azzurrino nel Medagliere Under 17, la prima metà dell’Europeo giovanile di Tallinn, quella dedicata alla categoria Cadetti. Il venerdì sulle pedane estoni, infatti, ha visto il Tricolore issarsi sul gradino più alto del podio per due volte: merito delle squadre maschili di fioretto e sciabola, protagoniste di prestazioni entusiasmanti, degnamente sancite dalle note dell’Inno di Mameli.

La prima medaglia d’oro di giornata è stata firmata dalla formazione azzurrina dei fiorettisti, che ha battuto in finale la Gran Bretagna per 45-36. Il quartetto composto da Fernando Scalora, Mattia De Cristofaro, Elia Pasin e Jacopo Poggio ha iniziato il suo percorso battendo la Grecia nel tabellone dei 16 con il punteggio di 45-24. Nei quarti di finale i portacolori dell’Italia hanno poi sconfitto l’Ucraina per 45-25. In semifinale, i ragazzi seguiti dai maestri Stefano Barrera e Maria Elena Proietti, dello staff tecnico del CT Stefano Cerioni, hanno avuto la meglio sul team di Israele con il risultato di 45-39, prima della gioia nell’atto conclusivo dominato contro i britannici. Seconda medaglia in questo Europeo per Mattia De Cristofaro, portacolori della Schermabrescia dopo il bronzo nell’individuale. Gioia d’oro anche per Elia Pasin della Scherma Treviso M° Ettore Geslao, Fernando Scalora della Scherma Modica e Jacopo Poggio del Club Scherma Torino.

È stata staffetta d’oro sulla pedana della finale dell’Europeo di Tallinn. Pochi minuti dopo il trionfo dei fiorettisti, infatti, la squadra azzurrina di sciabola maschile ha raccolto il testimone per regalare all’Italia un altro successo. Francesco Pagano, Massimo Sibillo, Matteo Ottaviani e Leonardo Reale sono stati i padroni della competizione, consacrandosi nel match per il gradino più alto del podio vinto nettamente contro la Romania, per 45-30. Con lo stesso punteggio, a inizio giornata, gli azzurrini guidati dai maestri Sorin Radoi e Ilaria Bianco, referenti Under 17 (rispettivamente per ragazzi e ragazze) del CT Nicola Zanotti, avevano eliminato a inizio giornata prima la Gran Bretagna e poi la Bulgaria. In semifinale la grande impresa dell’Itali-sciabola contro l’Ungheria, battuta 45-44 nel match che si è poi di fatto rivelato decisivo per il sorpasso nel Medagliere proprio sui magiari, effettuato grazie al successo in finale sul team rumeno. Ori al collo e grande entusiasmo, dunque, per Leonardo Reale e Matteo Ottaviani del Frascati Scherma, Massimo Sibillo della Milleculure di Napoli e Francesco Pagano della Lazio Scherma Ariccia.

Ha chiuso invece al 10° posto la squadra di spada femminile. La formazione azzurra composta da Giulia Paulis, Asia Vitali, Vitoria Lazzari e Federica Zogno ha perso il suo primo incontro nel tabellone da 16 contro la Svizzera. Nelle sfide per i “piazzamenti”, poi, le azzurrine hanno sconfitto la Svezia per 45-38 e la Gran Bretagna 45-40. La formazione seguita dai maestri Adalberto Tassinari e Francesco Leonardi, dello staff tecnico del CT Dario Chiadò, è uscita poi sconfitta nel match per la nona piazza contro la Spagna con il punteggio di 45-41.

L’Italia dei Cadetti chiude così con un ricco bottino 9 medaglie l’Europeo Cadetti: 5 sono d’oro, 2 d’argento e 2 di bronzo. La vittoria del Medagliere Under 17, davanti all’Ungheria, è così un’ottima premessa per la seconda metà della kermesse continentale a cui è ora chiamata la spedizione guidata dal Capodelegazione Alberto Ancarani. Domani, infatti, si (ri)parte con la categoria Giovani. Sulle pedane di Tallinn sono in programma le prove individuali Under 20 di spada maschile, fioretto femminile e sciabola femminile. Per l’Italia in pedana gli spadisti Nicolò Del Contrasto, Matteo Galassi, Simone Mencarelli e Marco Paganelli; le fiorettiste Giulia Amore, Matilde Calvanese, Carlotta Ferrari e Aurora Grandis; le sciabolatrici Carlotta Fusetti, Michela Landi, Manuela Spica e Maria Clementina Polli.

CAMPIONATI EUROPEI UNDER 17 A SQUADRE FIORETTO MASCHILE



Classifica (20): 1. ITALIA (Mattia De Cristofaro, Elia Pasin, Jacopo Poggio, Fernando Scalora), 2. Gran Bretagna, 3. Israele, 4 Ungheria.

CAMPIONATI EUROPEI UNDER 17 A SQUADRE SCIABOLA MASCHILE

Classifica (18): 1. ITALIA (Francesco Pagano, Massimo Sibillo, Matteo Ottaviani, Leonardo Reale), 2. Romania, 3. Ungheria, 4. Germania

CAMPIONATI EUROPEI UNDER 17 A SQUADRE SPADA FEMMINILE



Classifica (22): 1. Ungheria, 2. Polonia, 3. Ucraina, 4. Francia, 10. ITALIA (Federica Zogno, Giulia Paulis, Asia Vitali, Vittoria Lazzari).

IL MEDAGLIERE UNDER 17

Place Country Gold Silver Bronze Total

1 ITA 5 2 2 9

2 HUN 5 1 4 10

3 ROU 1 3 1 5

4 UKR 1 0 3 4

5 POL 0 3 0 3

6 ISR 0 1 2 3

7 GBR 0 1 1 2

8 LAT 0 1 0 1

9 FRA 0 0 2 2

10 TUR 0 0 1 1

10 MDA 0 0 1 1

10 GER 0 0 1 1