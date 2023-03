Trofeo Luxardo: la sciabola azzurra maschile è d'argento dietro l'Ungheria

Si chiude con uno splendido secondo posto dell’Italia, nella prova a squadre, lo storico Trofeo Luxardo di Padova, la tappa più attesa del circuito di Coppa del Mondo di sciabola maschile. Piazza d’onore e applausi scroscianti del pubblico dell’Arena Kioene per il quartetto azzurro composto da Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Matteo Neri. I ragazzi del CT Nicola Zanotti si sono arresi soltanto in finale contro l’Ungheria, dopo una prestazione sontuosa, che li ha visti battere Gran Bretagna, Spagna e Korea, e che fa seguito alla trionfale giornata di ieri nella competizione individuale vinta da Michele Gallo e con Giovanni Repetti sul terzo gradino del podio.

Senza il capitano Luigi Samele, precauzionalmente a riposo ma comunque in panchina al fianco dei compagni, sostituito da Matteo Neri, e con il supporto di Aldo Montano nella nuova veste di Team Mentor della sciabola azzurra, il CT Zanotti ha fatto ruotare tutti gli elementi del quartetto. L’Italia – testa di serie numero 4 del tabellone e dunque ammessa di diritto agli ottavi di finale – ha debuttato con il successo per 45-39 sulla Gran Bretagna, in un match a lungo equilibrato, chiuso con l’allungo nella nona e ultima frazione di Luca Curatoli.

Nei quarti la sfida con la Spagna è stata combattuta punto a punto: gli sciabolatori italiani, sempre in vantaggio, sono riusciti a imporsi 45-40, staccando così il biglietto per la semifinale contro la Korea. Qui, grazie a una grande prova di squadra, l’Italia, trascinata dall’entusiasmo del pubblico di casa, ha rimontato uno svantaggio di nove stoccate al team asiatico. Decisivo è stato il terzultimo parziale di Matteo Neri (in staffetta con Michele Gallo), che ha rimesso in carreggiata gli azzurri, prima che Pietro Torre tenesse il match in equilibrio affidando a Luca Curatoli, artefice di un grande assalto contro Kim, la chiusura con il successo per 45-42.

Nella finalissima contro l’Ungheria del tri-olimpionico Aron Szilagyi, gli azzurri hanno pagato una falsa partenza, tentando invano di riavvicinarsi nella parte finale dell’incontro, vinto dai magiari con il punteggio di 45-30.

Dopo un quinto posto ad Algeri e un quarto a Varsavia, arriva così a Padova il primo podio stagionale in Coppa del Mondo per l’Italia del CT Zanotti, che splende d’argento tornando in “zona medaglie” a quasi sette mesi di distanza dal bronzo vinto al Mondiale del Cairo 2022.

Weekend da incorniciare, dunque, per la sciabola maschile italiana al Trofeo Luxardo. Ottime premesse a un mese dall’inizio della Qualifica Olimpica per i Giochi di Parigi 2024.

SCIABOLATRICI AD ATENE: BATTISTON SFIORA IL PODIO

Si ferma a poche stoccate dal podio la corsa di Michela Battiston nella gara individuale della prova di Coppa del Mondo di sciabola femminile ad Atene. La friulana, 6^ classificata, è la migliore delle azzurre nella competizione sulle pedane greche.

Il percorso di Michela Battiston è iniziato con la vittoria nel tabellone da 64 contro la tedesca Funke con il punteggio di 15-9 per poi superare nel turno da 32 la polacca Kozaczuk all’ultima stoccata con un emozionante 15-14. La sciabolatrice dell’Aeronautica Militare, che si allena al Dauno Foggia, ha poi avuto la meglio sulla numero 1 del ranking mondiale, l’azera Bashta, sempre con un finale al cardiopalma, chiudendo per 15-14. Nei quarti di finale lo stop per Michela Battiston è arrivato contro la greca Gkountoura, che l’ha spuntata 15-10.

Ad un passo dal tabellone delle migliori 8 Rebecca Gargano ed Eloisa Passaro, protagoniste di prestazioni più che positive. La partenopea dell’Aeronautica Militare è stata battuta nel tabellone da 16 dalla francese Rifkiss all’ultimo respiro con il 15-14 mentre la veneta delle Fiamme Oro ha visto la sua gara chiudersi contro l’ucraina Kharlan per 15-9.

Così le altre italiane: 18^ Rossella Gregorio, 22^ Chiara Mormile, 23^ Mariella Viale, 36^ Martina Criscio, 46^ Giulia Arpino, 74^ Alessia Di Carlo, 78^ Claudia Rotili, 80^ Benedetta Baldini, 82^ Sofia Ciaraglia.

Domani la prova di Coppa del Mondo di Atene si chiuderà con la gara a squadre: Italia in pedana con Rossella Gregorio, Martina Criscio, Michela Battiston e Chiara Mormile.

“TROFEO LUXARDO” COPPA DEL MONDO SCIABOLA MASCHILE A SQUADRE



Finale

Ungheria b. ITALIA 45-30

Semifinale

ITALIA b. Korea 45-42

Ungheria b. Cina 45-37

Quarti di finale

ITALIA b. Spagna 45-40

Tabellone da 16

ITALIA b. Gran Bretagna 45-39

Classifica (17): 1. Ungheria, 2. ITALIA, 3. Korea, 4. Cina

ITALIA: Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Matteo Neri

COPPA DEL MONDO SCIABOLA FEMMINILE INDIVIDUALE

Finale

Battai (Hun) b. Kharlan (Ukr) 15-14

Semifinali

Battai (Hun) b. Apithy-Brunet (Fra) 15-9

Kharlan (Ukr) b. Gkountoura (Gre) 15-14

Quarti di finale

Gkountoura (Gre) b. Battiston (ITA) 15-10

Battai (Hun) b. Emura (Jpn) 15-13

Apithy-Brunet (Fra) b. Rifkiss (Fra) 15-10

Kharlan (Ukr) b. Pusztai (Hun) 15-4

Tabellone da 16

Rifkiss (Fra) b. Gargano (ITA) 15-14

Kharlan (Ukr) b. Passaro (ITA) 15-9

Battiston (ITA) b. Bashta (Aze) 15-14

Tabellone da 32

Emura (Jpn) b. Viale (ITA) 15-14

Battai (Hun) b. Mormile (ITA) 15-14

Ozaki (Jpn) b. Gregorio (ITA) 15-8

Gargano (ITA) b. Brind’Amour (Can) 15-4

Balzer (Fra) b. Passaro (ITA) 15-10

Battiston (ITA) b. Kozaczuk (Pol) 15-14

Tabellone da 64

Viale (ITA) b. Fox Gitomer (Usa) 15-11

Mormile (ITA) b. Vongsvady (Fra) 15-7

Gregorio (ITA) b. Gordon (Can) 15-12

Gargano (ITA) b. Arpino (ITA) 15-11

Passaro (ITA) b. Kaspiarovich (Aze) 15-9

Shao (Chn) b. Criscio (ITA) 15-11

Battiston (ITA) b. Funke (Ger) 15-9

Classifica (175): 1. Battai (Hun), 2. Kharlan (Ukr), 3. Apithy-Brunet (Fra), 3. Gkountoura (Gre).

Le italiane: 6. Michela Battiston, 13. Rebecca Gargano, 14. Eloisa Passaro, 18. Rossella Gregorio, 22. Chiara Mormile, 23. Mariella Viale, 36. Martina Criscio, 46. Giulia Arpino, 74. Alessia Di Carlo, 78. Claudia Rotili, 80. Benedetta Baldini, 82. Sofia Ciaraglia.