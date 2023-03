Coppa del Mondo di sciabola, Italia a squadre femminile di bronzo ad Atene

Bronzo che luccica per l’Italia nella gara a squadre che ha chiuso oggi la tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile ad Atene. Il quartetto composto da Rossella Gregorio, Martina Criscio, Michela Battiston e Chiara Mormile ha conquistato un ottimo terzo posto, a coronamento di una prestazione d’assoluto spessore, sancita dal successo per 45-40 sulla Germania nel match che metteva in palio il podio.

Le azzurre, testa di serie numero 4 del tabellone e dunque ammesse di diritto al turno degli ottavi di finale, hanno cominciato il loro percorso di gara superando la Cina con il punteggio di 45-37 in un match sempre condotto con sicurezza e personalità. Nei quarti è arrivata la sfida contro la Spagna, portatasi avanti di ben otto lunghezze all’alba delle ultime due frazioni. Nel momento decisivo dell’assalto, però, Michela Battiston con uno score di +4 ha avviato la rimonta, finalizzata da Martina Criscio che con un saldo positivo di ben 7 stoccate nell’ultimo parziale ha permesso all’Italia d’imporsi 45-42.

In semifinale con la Francia le azzurre hanno lottato per lunghi tratti ad armi pari, salvo poi cedere nelle battute conclusive per 45-36 alle transalpine, vincitrici della gara davanti alla Korea. La sconfitta ha dirottato il quartetto italiano alla finale per il terzo e quarto posto, dove Gregorio e compagne si sono prontamente riscattate, battendo la Germania e conquistando un meritatissimo bronzo.

Per la squadra azzurra di sciabola femminile del CT Nicola Zanotti, oggi condotta a fondo pedana dai maestri Andrea Aquili e Benedetto Buenza, quello di Atene è il secondo podio stagionale in tre gare, dopo il secondo posto nella tappa d’esordio a Tunisi, e fa eco agli ottimi risultati ottenuti tra venerdì e ieri dagli sciabolatori nella tappa di Coppa del Mondo maschile di Padova dove l’Italia ha strappato applausi davanti al pubblico di casa del Trofeo Luxardo.

COPPA DEL MONDO DI SCIABOLA FEMMINILE



Finale

Francia b. Korea 45-29

Finale 3°/4°

ITALIA b. Germania 45-40

Semifinali

Francia b. ITALIA 45-36

Korea b. Germania 45-25

Quarti di finali

ITALIA b. Spagna 45-42

Tabellone da 16

ITALIA b. Cina 45-37

Classifica (25): 1. Francia, 2. Korea, 3. ITALIA, 4. Germania

ITALIA: Rossella Gregorio, Martina Criscio, Michela Battiston, Chiara Mormile