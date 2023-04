Coppa del Mondo paralimpica, Bebe Vio è d'oro nel fioretto

La dura legge di Bebe è in vigore anche a Nimes. Nella terza giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo Paralimpica in Francia arriva il secondo trionfo di Bebe Vio Grandis, che conquista l’oro nel fioretto femminile categoria B. Medaglia di bronzo per Emanuele Lambertini nella spada maschile A e Ionela Andreea Mogos nel fioretto femminile A. La campionessa veneta delle Fiamme Oro concede il bis dopo la vittoria nella prova di Pisa, dov’era tornata alle gare dopo le Paralimpiadi di Tokyo 2020. La sua prova è iniziata nel tabellone degli ottavi di finale, in cui ha avuto la meglio con il punteggio di 15-2 su Nga Ting Tong, portacolori di Hong Kong. Nei quarti di finale Bebe ha superato con lo stesso finale la brasiliana Monica Santos in un match senza storia. Nella semifinale la classe ’97 si è imposta sulla cinese Xiao per 15-9. Un’altra prova di forza, prima della finalissima che ha visto Vio Grandis comandare fin dall’inizio l’incontro con la thailandese Jana. Un match a senso unico, con l’azzurra che ha allungato il punteggio stoccata dopo stoccata concludendo poi per 15-8 e aggiudicandosi la seconda prova consecutiva del 2023 che vale altri punti fondamentali in chiave Paralimpiadi di Parigi 2024. Chiude in 24^ posizione per Alessia Biagini sconfitta nel primo turno di assalti dall’olandese Iris Tenkink per 15-10.

Nella spada maschile A, invece, è salito sul terzo gradino del podio Emanuele Lambertini. L’emiliano delle Fiamme Oro, numero 1 del ranking mondiale, ha iniziato il suo percorso nel tabellone da 32 battendo con il punteggio di 15-5 il francese Robin. Negli ottavi di finale “Lambo” ha poi avuto la meglio sul cinese Cheng per 15-11 prima di superare nel derby azzurro valido per la medaglia Matteo Dei Rossi con il finale di 15-13. In semifinale Emanuele è stato poi superato dall’altro cinese Tian per 15-6, chiudendo con un terzo posto che lo consolida tra i migliori al mondo.

“Top 8” sia per Matteo Dei Rossi che per Matteo Betti. L’atleta della Scherma Treviso M° Ettore Geslao nel tabellone da 32 ha vinto contro il francese Charlot con il risultato di 15-11. Negli ottavi il veneto in un match punto a punto ha avuto la meglio sull’ucraino Demchuk per 5-3 prima di uscire sconfitto dal derby contro Emanuele Lambertini. Per Matteo Betti la competizione è iniziata con il 15-11 sul polacco Calka. Negli ottavi di finale l’atleta del Gruppo Sportivo della Difesa ha battuto il francese Platania Parisi per 15-11 prima della sconfitta sul cinese Tian per 15-6. Stop nel turno da 16 per Edoardo Giordan.

Terza posizione anche per Ionela Andreea Mogos nel fioretto femminile. L’azzurra ha iniziato la sua gara battendo per 15-4 l’atleta di Hong Kong Lam con il punteggio di 15-4. La medaglia è arrivata grazie al successo nei quarti di finale sull’esperta ungherese Krajnyak grazie al 15-7. In semifinale l’atleta delle Fiamme Oro è stata sconfitta dall’ucraina Morkvych con il 15-1 finale. Decima posizione per Loredana Trigilia che nel turno da 16 è stata battuta dall’ungherese Nadasny con un 15-7.

Nella spada maschile B si chiude ad un passo dal podio la prova di Michele Massa. L’azzurro ha iniziato la sua prova nel tabellone da 32 sconfiggendo il malese Shukor per 15-10. Negli ottavi di finale l’atleta dell’Accademia della Scherma Fermo ha poi superato il numero 4 del ranking, l’iracheno Ali con il 15-10 finale. Nei quarti di finale il marchigiano è stato poi battuto dal thailandese Kingmanaw per 15-9. Chiude al 29° posto l’altro azzurro Gianmarco Paolucci.

Domani la quarta ed ultima giornata di gare dedicata alle competizioni a squadre. In pedana le prove di fioretto femminile, spada maschile e la prova sperimentale di sciabola open.