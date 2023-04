Coppa del Mondo paralimpica, il fioretto femminile a squadre conquista il bronzo con la Vio

Si conclude con la medaglia di bronzo della squadra azzurra di fioretto femminile – con Bebe Vio Grandis, le inseparabili Loredana Trigilia e Andreea Mogos, e la new entry Alessia Biagini – la tappa di Coppa del Mondo Paralimpica a Nimes.

Il quartetto delle fiorettiste italiane si è classificato al terzo posto al termine di una prova da applausi. Le azzurre hanno iniziato la loro gara con il successo nel tabellone dei quarti di finale contro la Tailandia in un match senza storia conquistato per 45-18. In semifinale lo stop contro la Cina, poi vincitrice della manifestazione per 45-36. Le ragazze del CT Simone Vanni si sono poi prontamente riprese nell’assalto valido per la medaglia di bronzo con la vittoria contro il team della Georgia per 44-35.

Bis sul podio per Bebe Vio Grandis dopo la vittoria di ieri nella prova individuale, e altri punti preziosi per il fioretto femminile azzurro in vista dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024.