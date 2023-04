Scherma, Gold regionali a Salerno: baby Saviano protagonista

Impegnata da sempre nella valorizzazione di talenti di scherma, l’Accademia Olimpica Beneventana del Maestro Antonio Furno continua a far registrare successi grazie al lavoro passionale e competente dello staff composto dai Maestri Francesca Boscarelli e Dino Meglio e dai tecnici Martina Corradino e Francesco De Curtis.



NON SOLO ROSSANA - Celebrate le affermazioni della talentuosa Rossana Pasquino, medaglia di bronzo nella gara di spada nella tappa di Coppa del Mondo di scherma Paralimpica svoltasi a Nimes lo scorso fine settimana e lanciatissima verso Parigi 2024, l’Accademia ha raccolto risultati significativi anche nelle gare di qualificazione Gold regionali di spada categoria Cadetti, svoltesi domenica a Salerno. Nella competizione riservata ai giovani atleti, la medaglia di bronzo è stata conquistata da Federico Saviano al termine di prestazioni davvero da applausi.



FINALE SFIORATA - Il giovane spadista sannita ha superato i gironi preliminari, battendo con una gara perfetta agli ottavi di finale il partenopeo Stefano Pagano. Ai quarti Federico ha poi avuto la meglio col punteggio di 15-9 su Jacopo Tempesta del Club Posillipo Napoli. Meno fortunata la gara di semifinale dove il giovane atleta beneventano ha mancato l’accesso alla finale per due sole stoccate, superato da Hei Manuel della Nedo Nadi di Salerno. In campo femminile da segnalare, inoltre, le buone gare di Ginevra Fiaschi che hanno chiuso l’ottimo weekend. L’Accademia Olimpica si conferma leader in campo giovanile della spada grazie ai continui risultati ottenuti dai ragazzi guidati dai Maestri Francesca Boscarelli e Dino Meglio e dai tecnici Martina Corradino e Francesco De Curtis.