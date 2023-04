Grand Prix sciabola, con Criscio, Gregorio e Battiston qualificate altre 5 azzurre

Sono otto le azzurre che domani saliranno in pedana per il tabellone principale femminile del Grand Prix di sciabola a Seoul dopo aver superato le fasi preliminari di questa notte.

Erano qualificate per diritto di ranking Rossella Gregorio, Martina Criscio e Michela Battiston, in quanto tra le top 16 al mondo. Dopo la fase a gironi si è unita a loro anche Chiara Mormile grazie a una prestazione perfetta. Hanno staccato il “pass” per il tabellone principale anche Eloisa Passaro (che nel turno decisivo ha vinto nel derby azzurro contro Carlotta Fusetti), Mariella Viale, Claudia Rotili e Rebecca Gargano. Out nell’ultimo turno Sofia Ciaraglia e Giulia Arpino. Nel primo turno preliminare si è fermata la corsa di Alessia Di Carlo.

Domani, alle 2 ore italiane, l’ultima giornata di gare con i tabelloni principali da 64 delle prove maschili e femminili. Per l’Italia del CT Nicola Zanotti impegnati sette atleti nella prova maschile e otto in quella femminile nella prima gara (solo individuale come tutti i GP) che mette in palio punti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

GRAND PRIX SCIABOLA FEMMINILE QUALIFICAZIONE – Seoul (Corea), 28 aprile 2023

Tabellone principale da 64 (domani)

Viale (ITA) – Marton (Ung)

Gregorio (ITA) – Pliego (Uzb)

Rotili (ITA) – Sullivan (Usa)

Gargano (ITA) – Martin Portuges (Spa)

Mormile (ITA) – Dayibekova (Uzb)

Passaro (ITA) – Choi (Cor)

Criscio (ITA) – Pusztai (Ung)

Battiston (ITA) – Kim (Usa)

Tabellone preliminare da 64

Passaro (ITA) b. Fusetti (ITA) 15-9

Viale (ITA) b. Kehli (Alg) 15-7

Rotili (ITA) b. Lee (Cor) 15-14

Gargano (ITA) b. Boudiaf (Alg) 15-12

Shchukla (Tur) b. Ciaraglia (ITA) 15-13

Mouroux (Fra) b. Arpino (ITA) 15-13