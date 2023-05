Sciabola, Nuccio e Berrè sul podio a Madrid

La sciabola azzurra fa la voce grossa nel sabato di Coppa del Mondo dedicato alle gare individuali con un tris di medaglie: doppio podio nella prova maschile di Madrid con l’argento di Riccardo Nuccio e il bronzo di Enrico Berrè, ma l’Italia gioisce anche al femminile con il terzo posto di Chiara Mormile nella tappa di Batumi. Una giornata di grandi risultati, dunque, per il team del CT Nicola Zanotti, chiamato domani, sia con gli uomini in Spagna che con le donne in Georgia alle gare a squadre, con in palio i primi punti per la Qualifica Olimpica ai Giochi di Parigi 2024.

NUCCIO E BERRÈ SUL PODIO DI MADRID

Grande prestazione e due medaglie per gli sciabolatori azzurri nella prova individuale della tappa di Coppa del Mondo di Madrid: argento per Riccardo Nuccio, ritorno sul podio per Enrico Berrè che conquista il bronzo. Una grande iniezione di fiducia per il gruppo della sciabola maschile italiana del Commissario tecnico Nicola Zanotti, ormai in piena Qualifica Olimpica per Parigi 2024.

Prima medaglia in carriera in Coppa del Mondo per Riccardo Nuccio. L’atleta delle Fiamme Oro si toglie questa soddisfazione a 32 anni, dopo una prestazione maiuscola. Il classe ’91 ha iniziato la sua giornata sconfiggendo il campione del mondo Under 20 Colin Heathcock per 15-9. Nel turno dei 32 il piemontese ha avuto la meglio sul romeno Dragomir con il punteggio di 15-7. Ancora un romeno sulla strada di Nuccio negli ottavi di finale, Teodosiu, sconfitto 15-12. L’atleta azzurro che si allena al Frascati Scherma nei quarti di finale ha poi superato l’iraniano Pakdaman dopo un assalto al cardiopalma con la stoccata decisiva del 15-14 che gli ha regalato la medaglia. In semifinale Riccardo Nuccio ha vinto il derby azzurro contro Enrico Berrè per 15-6, successo che gli ha aperto le porte della finale. Solo il numero 1 del ranking mondiale, il georgiano Sandro Bazadze, ha stoppato il sogno di Nuccio in finale per 15-6.

Dopo un lungo stop per infortunio, e tanti sacrifici per recuperare la forma e la dimensione che gli compete, torna sul podio di una prova individuale Enrico Berrè che è salito sul terzo gradino. Il romano ha iniziato la giornata battendo lo statunitense Doddo con il punteggio di 15-11. L’atleta delle Fiamme Gialle ha poi avuto la meglio nel turno da 32 sul nigeriano Girault con un netto 15-4, entrando così negli ottavi di finale. La “top 8” Berrè l’ha conquistata nel primo derby della sua giornata dove ha sconfitto Pietro Torre per 15-10. Nei quarti di finale il capolavoro contro il coreano Kim con il 15-13 che gli ha permesso di gioire e ritrovare il podio che mancava dall’argento a squadre ai Giochi Olimpici di Tokyo. Soltanto il derby in semifinale contro Riccardo Nuccio ha fermato il “ritorno” di Enrico Berrè alla sua seconda gara dopo il grave infortunio della scorsa stagione.

Stop nel turno dei 16 per Luca Curatoli e Pietro Torre. Il campano si è classificato in undicesima posizione dopo la sconfitta contro il coreano Kim per 15-10, il toscano invece è stato fermato proprio da Berrè. Così gli altri azzurri: 22° Dario Cavaliere, 25° Giovanni Repetti, 33° Luigi Samele, 35° Michele Gallo, 37° Matteo Neri, 58° Mattia Rea.

Domani dalle 10 la tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile a Madrid si concluderà con la competizione a squadre. L’Italia cerca i primi punti per la Qualifica Olimpica con il quartetto composto da Luca Curatoli, Luigi Samele, Pietro Torre e Matteo Neri.

MORMILE DI BRONZO A BATUMI

Si tinge di bronzo la giornata della sciabola femminile azzurra a Batumi. Nella prova individuale della tappa di Coppa del Mondo in Georgia sale sul terzo gradino del podio Chiara Mormile. Ottime notizie per il CT Nicola Zanotti anche in chiave prova a squadre che domani vedrà la prima gara valida per la Qualifica Olimpica a Parigi 2024.

Secondo podio stagionale dopo il bronzo di Orleans per la sciabolatrice classe ’95 che ha iniziato la sua gara con la vittoria nel tabellone da 64 sull’algerina Boudiaf per 15-12. Nel turno da 32 l’atleta del Centro Sportivo Esercito ha avuto la meglio sulla polacca Celsar per 15-8. Negli ottavi di finale il capolavoro di Chiara che ha dominato il match contro la numero 2 del mondo, la greca Georgiadou, con il risultato di 15-8. L’accesso sul podio la romana l’ha conquistata sconfiggendo un’altra “top 10” del ranking mondiale, la spagnola Navarro per 15-9. Lo stop per l’azzurra è arrivato in semifinale con il 15-2 della francese Queroli, poi seconda classificata dopo il derby transalpino vinto da Sara Balzer. Una grande iniezione di fiducia per Chiara Mormile in vista della prova a squadre di domani.

Si ferma nel turno delle 16 la prova di Michela Battiston. L’aviera ha iniziato il suo percorso nel tabellone da 64 sconfiggendo la coreana Choi per 15-12. Nel turno delle 32, la friulana ha poi avuto la meglio sull’ucraina Komashchuk con un match in controllo terminato con il punteggio di 15-8. Nel tabellone da 16 Battiston è poi stata superata dalla francese Balzer con il 15-8 finale classificandosi in 14^ posizione.

Così le altre italiane: 25^ Benedetta Fusetti, 28^ Rebecca Gargano, 33^ Martina Criscio, 34^ Rossella Gregorio, 40^ Mariella Viale, 41^ Eloisa Passaro, 53^ Michela Landi, 63^ Giulia Arpino, 67^ Claudia Rotili, 83^ Manuela Spica.

Domani si conclude la tre giorni della prova di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Batumi: in pedana la competizione a squadre, la prima valida per la Qualifica Olimpica per Parigi 2024. L’Italia schiera in pedana il quartetto composto da Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio e Chiara Mormile.