Scherma, oltre 400 atleti alla Spezia per gli Assoluti

La Spezia si prepara a ospitare i campionati assoluti di scherma . Attesi nella città ligure centinaia tra atleti e spettatori dal 7 al 12 giugno per cinque giorni di sport di alto livello al PalaMariotti. La Federazione Italiana della scherma è la più titolata per numero di medaglie olimpiche e nelle competizioni internazionali. Quest'anno l'Italia ospiterà sia il Campionato del Mondo a Milano (dal 22 al 30 luglio) per il settore olimpico che quello paralimpico a Terni (2-8 ottobre).

Spezia, 416 atleti per 12 titoli italiani

Alla Spezia saranno assegnati 12 titoli italiani (sei individuali e altrettanti a squadre) delle specialità di spada, fioretto e sciabola maschile e femminile. Le gare individuali vedranno impegnati 416 atleti, le giornate dedicate al confronto fra le squadre di Serie Al delle tre armi circa 280. Sarà la prima volta per la città per la più importante manifestazione schermistica nazionale - ha sottolineato oggi il sindaco Pierluigi Peracchini -, il frutto di un colloquio con la Federazione italiana Scherma avviato nel 2019. Un modo per dare il volano alla nostra economia e alla promozione turistica". "Non siamo qui per caso. E' un percorso sviluppato negli anni, molti campioni di oggi si sono distinti negli scorsi proprio al Palazzetto dello Sport della Spezia", ha sottolineato Paolo Azzi, presidente Federscherma. "E' la più alta manifestazione che ci sia in Italia per questo sport - dice Andrea Caruso, presidente del Circolo Scherma La Spezia -. Il livello sarà altissimo e invito anche chi non è appassionato a partecipare".