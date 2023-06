Europei scherma, argento Navarria nella spada femminile

Argento Navarria, decima la Fiamingo

Mara Navarria è approdata sino in finale con un percorso netto: sei vittorie in altrettanti assalti nella fase a gironi, poi i successi 15-3 sulla serba Grijak e 15-8 sulla polacca Pytka, prima del 15-13 sulla svizzera Krieger nei quarti di finale, valso alla friulana l’ingresso in zona medaglie. La friulana ha poi sconfitto in semifinale l’estone Nelli Differt per 15-10. Solo nell’ultimo atto lo stop contro la francese Louis Marie, che vale a Mara Navarria l’argento. Chiudono invece 10ª Rossella Fiamingo, beffata di una sola stoccata al minuto supplementare dall’estone Kuusk, e 12ª Federica Isola, superata dalla francese Candassamy nonostante un tentativo di rimonta. Per Alberta Santuccio, infine, 26° posto dopo il derby azzurro perso proprio con l’amica e compagna di squadra Rossella Fiamingo.