Mondiali di scherma al via a Milano con Mattarella: Gregorio e Mormile avanti

MILANO - Mondiale di scherma al via a Milano . Intenso il programma: 9 giorni di gare, 12 titoli iridati in palio, 116 Paesi rappresentati e tanti azzurri in pedana. La manifestazione è in programma dal 25 al 30 luglio 2023. Si tratta dell'evento schermistico più importante dell'anno, l'appuntamento di cartello per la Qualifica Olimpica ai Giochi di Parigi 2024 . Domani spazio dalle 17.25 alla cerimonia di apertura con la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Mondiali di scherma: Mormile e Gregorio ok

Rossella Gregorio e Chiara Mormile, intanto, hanno conquistato il pass per il tabellone principale della sciabola femminile ai Mondiali di Milano 2023. Le due sciabolatrici azzurre si aggiungono quindi a Michela Battiston e Martina Criscio, già qualificate per diritto di ranking al turno da 64 di giovedì 27 luglio. Rosella Gregorio ha vinto tutti i match che ha disputato nella fase a gironi, con un differenziale di +15, rendimento che le ha permesso di classificarsi al terzo posto in graduatoria. Una mattinata che ha visto la salernitana confermare il ruolo di favorita nel girone migliorando la propria scherma di assalto in assalto per conquistare nel minor tempo possibile il posto alla giornata clou. Due passaggi in più per Chiara Mormile. La romana ha concluso la sua fase a gironi con cinque vittorie e una sconfitta che l’hanno vista chiuder 16^ in classifica insieme alla giapponese Takashima. Nello spareggio poi la romana classe ’95 è uscita sconfitta per 5-4 e ha dovuto affrontare un match nel tabellone preliminare ad eliminazione diretta. Una sfida che ha visto l’azzurra battere l’argentina Maria Alicia Perroni per 15-11 e festeggiare così il raggiungimento del tabellone principale da 64 insieme alle sue compagne di squadra.

Mondiali di scherma: programma e tv

Sono 23 quindi gli atleti azzurri che da domani proveranno a conquistare una medaglia. Al via alle ore 8.30 il tabellone principale di spada femminile con quattro azzurre del CT Dario Chiadò: Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio. Dalle 10.10 invece spazio per la sciabola maschile. Anche in questo caso sono quattro gli italiani, del CT Nicola Zanotti, al via: Luca Curatoli, Michele Gallo, Riccardo Nuccio e Luigi Samele. Sold out al MiCo. Prevista la diretta televisiva su Sky Sport Arena dalle 15.10 dai quarti di finale in avanti, su Rai 2 dalle 16 per le semifinali e fino all’atto conclusivo, sempre dalle 16 il live su Eurosport 1 e Discovery Plus. Tutti gli assalti, fin dal mattino, in streaming sulla pagina Youtube FIE Channel.