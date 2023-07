Scherma, spadista ucraino si rifiuta di sfidare l'avversario russo

MILANO - La guerra tra Ucraina e Russia travolge nuovamente il mondo dello sport e precisamente i Mondiali di scherma in corso a Milano. Nella giornata odierna infatti lo spadista ucraino Igor Reizlin ha deciso di non scendere in pedana nel match contro il russo Vadim Anokhin seguendo la linea del Comitato olimpico ucraino di non gareggiare contro russi e bielorussi, riamessi al Mondiale come atleti neutrali, quindi senza inno e bandiera.